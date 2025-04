Muere a los 93 años el ganadero Ignacio Bravo

Ha fallecido Ignacio Bravo Martínez a los 93 años, con lo que España pierde a uno de los mayores expertos en caballos. Hombre de campo, ... pasó sus últimos años en su finca de Burguillos del Cerro. Ignacio Bravo se ha dedicado a a los animales toda su vida, donde ha criado ganado bravo, también manso, pero sobre todo se ha volcado con los caballos. Fue el primer juez internacional de caballos P.R.E. (Pura Raza Española) que hubo representando a los ganaderos, tarea que desempeñó en concursos ecuestres entre 1983 y 2010. Además, estuvo cinco años como juez único en el Salón Internacional del Caballo (SICAB). Licenciado en Derecho en Salamanca, el ganadero también fue poeta y es autor del libro 'El caballo de Pura Raza Española', toda una referencia entre aficionados y profesionales del mundo ecuestre.

De gran personalidad, amante de las lecturas, su cultura, especialmente sobre el mundo de la ganadería y sobre todo del caballo, lo hacían un gran conversador, según quienes lo conocieron, que hablan de él como un representante de la 'bohemia ecuestre'. «He procurado ser libre, no me he dejado sujetar a nada», manifestaba como declaración vital de intenciones en una entrevista publicada en HOY en el año 2011.

Ampliar Ignacio Bravo con su hipómetro áureo Casimiro Moreno

Se casó con Rafaela García Luengo. De sus seis hijos -Ignacio, Rafael, Matías, Fernando, Blanca y Marta-, fue el mayor, Ignacio, quien continuó esta afición por los caballos de manera profesional y hoy es uno de los mejores caballistas del país. La ganadería de Ignacio Bravo es Solera Bravo, ubicada en la Finca La Morera, en el término municipal de Burguillos del Cerro. Según contó Ignacio padre en HOY, ya estaba inscrita en el año 1800 y él la renovó en 1960. Señal de que desbordaba conocimientos y de su inquietud dentro del mundo del caballo, durante ese siglo se dedicó a perfeccionar lo que él llamó el hipómetro áureo, una plantilla transparente de metacrilato con unas marcas (en la fotografía) que indica las proporciones de este animal en base al número Áureo, condiciones que al cumplirse, según Leonardo Da Vinci, son las que mayor placer producen al ojo humano, si bien esta plantilla no tiene necesariamente que indicar la máxima calidad morfológica de un ejemplar equino.