Muere a los 109 años el extremeño que sobrevivió a dos pandemias

Damián Alonso González falleció la tarde de este viernes en el Hospital de Plasencia, aunque residía desde hace años en la residencia de Mensajeros de La Paz de Cabezuela Del Valle. El extremeño celebró allí la friolera de 109 años el pasado sábado día 12 de febrero. Ostentaba el título de 'el varón de mayor edad de Extremadura' y sobrevivió a dos pandemias. Fue agricultor, apicultor, ganadero y tratante. También un gran aficionado a las inversiones en Bolsa. Además del campo donde trabajó, fue veterano de guerra.

Damián nació en Navaconcejo, localidad situada en pleno Valle del Jerte, comarca situada al norte de la provincia de Cáceres. Allí vivió toda su vida y formó su familia, donde sigue residiendo parte de ella. En su localidad natal ha sido enterrado este sábado.

En su memoria guardaba parte de la Historia de España; era uno de los pocos que vio cómo la gripe española azotó al mundo, aunque en su memoria estaban más presentes enfermedades como la viruela.

Sobrevivió a dos pandemias y una guerra

Nació el 12 de febrero de 1913 y pudo decir que sobrevivió a dos pandemias, varias enfermedades infecciosas como la viruela, crisis económicas, la Guerra Civil, el hambre de la posguerra y una dictadura.

Cuando él tenía cinco años la gripe española azotó al mundo. «Entonces no había tantos médicos ni existían tantas boticas», nos contaba hace dos años sobre la pandemia que empezó a propagarse cuando varios países estaban inmersos en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Por ese virus murieron entre 20 y 50 millones de personas.

Damián también fue testigo de otras enfermedades. Por ejemplo, La Vera y el Campo Arañuelo fueron durante décadas el principal foco nacional de paludismo o malaria y no fue hasta 1961 cuando se declaró el último caso contraído en el propio país y no importado.

Hace unos años contaba cómo lo recordaba: «Venían enfermos de otras ciudades y cuando llegaban al pueblo infectados los metían en sequeros, casetas que estaban a las afueras donde se secaban lo pimientos. Era la viruela, tenían muchas marcas en la cara y les desinfectaban con lo que había en esa época. Moría mucha gente. Igual que ahora, cuando había una enfermedad así las autoridades nos decían que no saliéramos a la calle».

A los 13 años abandonó la escuela para ponerse a trabajar en las fincas familiares. La mayoría eran tierras que cultivaban para poder comer. «A veces había que enterrar la comida para no tener que entregársela a las tropas y ver morir de hambre a la propia familia», recordaba. Lo explicaba antes de rememorar el 5 de septiembre de 1936. «Ese día me dispararon en el brazo izquierdo. Me hirieron con una bala y estuve más de dos meses en el hospital de campaña de Estella. Cuando me recuperé regresé a Navaconcejo».

El abuelo de Extremadura

Damián, según el blog Centenarios Extremeños, era cariñosamente «el abuelo de Extremadura» y sería el tercer hombre en conseguir pasar de los 108 años tras los fallecidos Francisco Lavado Mancera, de los Santos de Maimona, con 108 años y meses y Francisco Nuñez Olivera, popularmente conocido como 'Marchena', de Bienvenida, con 113 años y meses.

