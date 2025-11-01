Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias

Estado en el que quedaron el coche y la furgoneta accidentadas. En la foto detalle, imagen de archivo de Agustín Gilete.

Momentos de dolor en la localidad cacereña de Membrío, que lamenta la trágica muerte de su histórico alcalde Agustín Gilete Tapia. El exregidor, actual miembro de la corporación municipal por el grupo Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), murió este viernes en un aparatoso accidente de tráfico en Asturias. El siniestro se produjo poco antes de las 9.30 horas en la AS-112, en Mieres, cuando el coche en el que viajaba Gilete chocó frontalmente contra una furgoneta. El vehículo en que circulaba quedó prácticamente destrozado por la colisión.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) ha indicado que el herido fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres. Posteriormente fue trasladado con pronóstico grave al hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo, donde murió poco después al no superar la gravedad de las heridas que sufrió en la colisión.

Los bomberos tuvieron que excarcelarlo del interior del turismo. En las tareas participaron fectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Mieres. Hasta el lugar también se desplazó el jefe de zona centro. Los bomberos dieron por finalizada su intervención en el suceso a las 10.25, una vez lograron sacar del vehículo al herido.

Ampliar Equipos de emergencias trabajando en el lugar de los hechos. SEPA

Como consecuencia del suceso también resultó herido otro hombre de 48 años que iba en la furgoneta que se vio implicada en el choque.

Trágica noticia

La trágica noticia ha golpeado de lleno a Membrío (572 vecinos), un municipio situado una hora en coche de la capital provincial y a veinte minutos de Portugal.

Desde el Ayuntamiento han decretado dos días de luto oficial y han manifestado sus condolencias y trasladado su pésame a la familia e hijos, así como a sus compañeros del grupo UCIN. «En recuerdo y agradecimiento a una vida dedicada a su pueblo: Membrio. Todo el apoyo a sus hijos y demás familiares, así como a sus compañeros del grupo UCIN», han destacado desde el Consistorio.

«En estos momentos se quedan aparcadas todas las diferencias. Ante esto no hay más que reconocer que dedicó su vida a su pueblo y es algo muy de agradecer. Queremos mostrales todo nuestro apoyo a sus hijos, hermanos y demás familiares. Y a sus compañeros del Grupo UCIN del que era representante en nuestro Ayuntamiento», han expresado desde la agrupación Socialista de Membrio.

Agustín Gilete Tapia, de 73 años de edad, fue alcalde de Membrío durante 31 años, entre 1987 y 2018, con un paréntesis de seis meses tras someterse a una moción de censura, aunque posteriormente volvió a ganar las elecciones. Antes de él, fueron alcaldes su padre y su abuelo. Gilete fue regidor con tres partidos: accedió al cargo con el PP, luego se pasó a IPEX (Independientes de Extremadura) y más tarde a Ciudadanos (Cs), partido que le expulsó en 2018. «No me echan, he pedido yo la baja después de que me abrieran un expediente», afirmó entonces.

También fue diputado en la Asamblea de Extremadura durante tres Legislaturas, (III -de 1991 a 1995-, IV -de 1995 a 1999- y V - de 1999 a 2003-), todas ellas por el grupo Parlamentario Popular.

Actualmente era representante y portavoz del grupo Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) en la corporación municipal. Sus compañeros han dado las gracias por las muestras de cariño expresadas por el Ayuntamiento y vecinos. «Agradecemos el recordatorio por nuestro compañero y amigo, el cual siempre llevó su pueblo y sus gentes en el corazón, nos quedamos con el legado de sus obras. Siempre te recordaremos», han manifestado desde la agrupación a través de redes sociales.

A nivel personal, Gilete estaba viudo y tenía pareja. Deja tres hijos, dos hombres y una mujer, y dos nietos. Había adquirido una casa en Asturias donde pasaba largas temporadas y donde este viernes perdió la vida en un grave accidente de tráfico.

El funeral tendrá lugar este domingo, 2 de noviembre, a las 11.00 horas en la parroquia Nuestra Señora de Gracia de Membrío.