El movimiento feminista se planta ante PP y Vox: «Los asesinatos no son discursos»

Es la medida 46 de las 60 que incluye el pacto de PP y Vox para convertir a María Guardiola en presidenta de Extremadura y dice así: «Defenderemos los derechos de las familias. Trabajaremos para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean ... en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer».

Es la medida de consenso acordada por los equipos negociadores de PP y Vox para poder alcanzar el acuerdo de gobierno. En la que ha quedado fuera la violencia intrafamiliar de la que habla la ultraderecha, pero en la que ha quedado fuera también la violencia machista de la que venía hablando María Guardiola.

«Dijo que no gobernaría con los que niegan la violencia machista, pero ha cedido y con ello retrocedemos en derechos», opina Rosa Julián, del grupo coordinador de la plataforma de mujeres por la igualdad de Cáceres. «Porque al final ponen una medida que no dice nada, con la que se quiere diluir el problema que hay, el hecho de que hay mujeres que sufren violencia porque son mujeres».

El movimiento feminista extremeño, la decena de plataformas y organizaciones que hay repartidas por la región, trabajan ya en una respuesta conjunta y unánime contra el pacto de gobierno firmado por los líderes regionales de PP y Vox, María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo, respectivamente.

«Hay que responder con contundencia, con palabras y con acciones, para dejar claro que no estamos de acuerdo con ese pacto de gobierno, para decirles con claridad que vamos a estar enfrente», afirma Nuria López, de la Plataforma Feminista de Plasencia.

Una respuesta conjunta, adelanta, «porque es indignante y no lo debemos consentir, que se pretendan igualar discursos y asesinatos, porque nada tienen que ver». Esta activista feminista explica que hablar a estas alturas de discursos es, simplemente, quedarse en medio del camino. «Pero, ¿qué van a hacer, indignarse cuando escuchen algo así como 'mujer al volante, peligro constante'?», pregunta. «Es una vergüenza, ¿dónde quedan los hechos, dónde quedan los asesinatos de mujeres y los insultos y las patadas y la vejaciones?».

La cesión del PP a Vox en esta materia, en cuanto a medidas y terminología se refiere, es más que sorprendente. El programa con el que María Guardiola concurrió a las elecciones habla expresamente de medidas para la 'seguridad y lucha contra la violencia machista', «la mayor lacra a la que nos enfrentamos en la actualidad porque hay mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres», se detalla en el programa del PP de Extremadura.

Por eso, para hacer frente a esa lacra, se escribe que «no podemos bajar la guardia en combatir una realidad atroz que destroza familias y anula a las mujeres que la padecen».

Y recoge seis medidas para ello: analizar la seguridad objetiva de la mujeres, reforzar con una formación especializada la labor de atención a las víctimas, poner en marcha de manera inmediata mecanismos de prevención, detección y atención a la infancia víctima de violencia, diseñar actuaciones concretas basadas en las características de la mujeres que se ha visto obligadas a huir por violencia de género y proporcionar apoyo integral a mujeres víctimas de trata.

Responder a la «agresión»

Medidas que en el pacto se han reducido a trabajar «para erradicar los discursos machistas» y que preocupa y enfada al movimiento feminista extremeño. «Porque es un posicionamiento que no dice nada, una máscara, un punto vacío de contenido», resume la activista pacense Cristina Mesa. Por eso, insiste, «es preciso que nos pronunciemos de forma conjunta, que dejemos claro que no nos gusta, que no estamos paradas y que no nos da igual lo que hagan en la región».

Para el movimiento feminista, además, «esta situación es una oportunidad no solo de responder a lo que yo entiendo que es una agresión, sino de seguir creando enlaces para continuar en pie; nos quieren sumisas, pero combatiremos».

Porque consideran también, añade Cristina Mesa, que «el pacto no es solo un retroceso en la violencia de género, sino en otros muchos apartados, desde el campo a la ecología pasando por la cultura o las políticas sociales; es un retroceso por lo que se dice y no se dice, cuando se habla de familias obviando la diversidad que hoy existe». Pero, sobre todo, «nuestra respuesta será por negar la violencia machista», zanja Cristina Mesa.

La última semana deja, al menos, tres mujeres asesinadas por violencia machista y varias en estado grave tras ser agredidas por sus parejas o exparejas. «Un hombre ha matado a cuchilladas a su pareja en Pamplona, otra mujer ha sido herida grave en Murcia, otra asesinada en Hospitalet, otra más en Móstoles... ¿Cómo se puede negar la violencia machista? No podemos permitir ni un solo retroceso y tenemos que luchar por ello, porque los asesinatos no son discursos».