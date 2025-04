El móvil tonto de mi suegra

Mi suegra usa un teléfono tonto. Sí, uno de esos móviles de números grandes y pocas prestaciones. Llamadas y poco más. «Soy vieja, reconoce, pero ... no soy tonta, sino práctica». Y pregunta: «¿Por qué voy a ser tonta por utilizar un teléfono con números grandes?». Y termina su razonamiento dejando caer una duda que en realidad es una acusación: «A ver si los tontos vais a ser vosotros, que estáis todo el día viendo el móvil en lugar de mirar las cosas reales».

Una aplicación de mi 'smartphone' me informa de que uso de media el teléfono tres horas al día. Según ese dato, dedico 45 días al año a mirar el móvil. ¿Quién es más tonto, mi suegra por utilizar un teléfono de números grandes que solo usa para llamar a la familia y las amigas o yo, que tengo un teléfono 'inteligente' al que dedico casi un día entero cada semana? Me cuesta mucho darle la razón a mi suegra, pero me temo que el tonto soy yo.

Gabriel Moreno es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Publica libros, trabaja en proyectos de investigación, imparte docencia, escribe artículos de prensa y relatos, a veces lo he visto en el Telediario y, además, tiene una vida social intensa, me recomienda restaurantes portugueses y viaja mucho. El otro día, saliendo de un hotel en Madrid, me di de bruces con él. Tiraba de una maleta, llevaba un libro en la mano y se dirigía a la estación de Atocha para coger un AVE a Valencia. «¿Cómo es posible que hagas tantas cosas a la vez?», le pregunté. «Desactivando las notificaciones del móvil», me respondió.

Gabriel apuntó otras razones que lo ayudan a trabajar y a disfrutar, pero lo de impedir que el móvil esté a cada instante avisando de que hay correos, wasaps e informaciones es fundamental para poder controlar el tiempo y la vida.

Cuando me topé con Gabriel a la salida del hotel, iba a buscar a mi hermano pequeño. Le saco 15 años y es más digital que yo. Paseando por Madrid, hablamos de todo un poco y me contó que también ha desistido de aplicaciones y notificaciones para poder dominar sus emociones y sus sentimientos y dejar de vivir en un estado de alerta permamente.

Alba Baranda es periodista del HOY y gurú regional de gastronomía a través de las páginas de En Salsa. Suelo enviarle mensajes y audios comentándole temas que nos interesan, pero si el envío se produce durante el fin de semana, he de esperar hasta el lunes para que me conteste. Alba es nativa digital y sabe perfectamente la tiranía que puede ejercer el móvil sobre ella. Por eso, los fines de semana desconecta y se olvida del WhatsApp, los SMS, el Messenger, Twitter, Facebook, Spotify, Telegram, Tik Tok, Instagram, Youtube y Linkedin.

«Ves... Con tantas cosas os vais a volver tontos», pronostica mi suegra cuando le enumero las aplicaciones de las que hay que desconectarse para sobrevivir emocionalmente. Y parece ser que los datos le dan la razón. Según un informe de la consultora Counterpoint, la venta de 'smartphones' se congeló en 2018, mientras que la venta de teléfonos básicos o 'tontos' se disparaba: 400 millones en 2019 y mil millones en 2020. Y las consultas en Google de teléfonos solo para llamar creció un 89% entre 2018 y 2021 según un informe de la firma Semrush.

A la generación Z (15-22 años) la llaman la generación muda porque solo hablan con mensajes de texto y viven aislados. Cada mensaje que les llega es un chute de dopamima y son adictos. Mi suegra habla, se relaciona, reflexiona y ya ven, pertenece a la generación de los teléfonos tontos, pero me da que es la más lista.