EL lunes es mal día para que te lean un artículo. El que más, corre con avidez a las páginas deportivas buscando la crónica de su equipo del alma. Dado que la temporada terminó, hoy podría ser mi día de suerte si no fuera porque la política nunca duerme. Así que sigo de luto, salvajemente arrinconado por analistas de resultados de hasta tres procesos electorales distintos. Y aunque por el momento me resisto a escribir sobre ello, la tentación debe estar próxima a caer porque casi no puedo hablar de nada. No puedo hablar de nada por el móvil, claro. Porque el mío es un móvil chino.

Tengo un móvil chino que resulta que escucha todo lo que digo. Una cualidad inédita en humanos a cuyo descubrimiento me temblaron las piernas. Y no porque pensara en desahogarme con la máquina hasta alcanzar el nirvana, sino porque han dicho que quien escucha al otro lado es un espía. Lo dijo el señor Trump, que en repartir sambenitos no le gana nadie: cuidado, que al otro lado de su móvil chino hay un espía apuntándolo todo en una libretita. Por eso, si hablo con mi mujer sobre las vacaciones, inmediatamente el Facebook se inunda de apartamentos en La Antilla; si comento a mi cuñado el golpe que el otro día le di al coche, me asaltan presupuestos de talleres a tutiplén; y si me enfado con el niño porque no se come la tortilla, al momento aparece una irresistible oferta de huevos de la Granja El Cruce. La verdad es que como nunca me ha llegado un anuncio de tienda cien, no acabo de entender dónde está el negocio del chino de la libretita.

Pues por lo visto el negocio está en el desarrollo de las infraestructuras en 5G: esas con las que pasado mañana nos levantaremos rehenes de electrodomésticos, automóviles y cámaras de seguridad a golpe de clic. Los que saben de esto dicen que Pekín está imponiendo sus patentes y Washington anda rezagado en el asunto, por lo que ha lanzado un órdago prohibiendo a sus empresas que presten soporte técnico a las compañías asiáticas, líderes en el volumen de negocio mundial. El 'casus belli' de la guerra comercial, que también se ha llevado por delante los acuerdos de libre arancel, es que los móviles chinos son la gatera por la que el enemigo accede a la privacidad de nuestros datos y conversaciones.

En esta escalada bélica usted y yo llevamos las de perder, porque una tercera parte de los dispositivos móviles que se venden en España son chinos y van a dejar de recibir actualizaciones de software americano. Y no es que el resto esté a salvo de caballos de Troya, sino que el señor Trump quiere el monopolio de las indiscreciones para él solo. A mí la verdad es que me da igual quién me espíe, mientras me siga llegando la oferta de la docena de huevos. Si no me lee nadie que, al menos, me escuchen.