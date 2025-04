Las motos de agua no podrán acercarse a las zonas de baño del embalse de Orellana

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) limitará la zona a la que pueden acceder las embarcaciones a motor, especialmente las motos de agua, en el ... embalse de Orellana. Una medida que recoge este jueves el Boletín Oficial del Estado y que entraren vigor a partir de hoy.

Esta medida pretende aumentar la seguridad de los bañistas y usuarios de embarcaciones a remo e hidropedales. Las quejas estaban siendo constantes desde el comienzo del verano, tal y como pudo comprobar HOY este pasado fin de semana. «Sé que no me van a hacer nada, pero hay ruido constante, salpican y provocan olas todo el tiempo», se lamentaba una familia después de apenas media hora en el interior del agua con una barca de pedales. «Se acercan demasiado», se quejaba otro joven acompañado de un grupo de amigos. No se permitirá la navegación de embarcaciones con motor en el embalse de Orellana en todo el recinto que resulta comprendido en sentido aguas abajo o en dirección oeste o hacia la presa. Esto supone que la zona estará acotada entre las proximidades del Club Náutico y la conocida como Isla de la Momia, también desde este punto hacia el otro extremo del embalse, en el Monte La Barca.

Se exceptúan de la prohibición anterior las embarcaciones de la CHG, Guardia Civil, Cuerpos de Seguridad, Protección Civil o Servicios de Emergencias, así como aquellas embarcaciones autorizadas por el organismo de cuenca.

Las embarcaciones a motor que accedan al embalse desde la zona recreativa del margen izquierdo (Campanario), utilizarán el canal balizado y continuarán su trayecto, siempre a velocidad reducida que no superará los 3 nudos (5,5 kilómetros por hora) buscando la zona no restringida a motor con el menor recorrido posible.