Qué pasa si no puedes acudir a tu mesa electoral: multas y sanciones

Judith Rueda Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Con las elecciones a la Asamblea de Extremadura a la vuelta de la esquina, es normal preguntarse qué implica ser presidente o vocal de una mesa electoral. Muchas personas no saben qué hacer si no pueden acudir o cómo justificar su ausencia.

Motivos para no acudir y cómo justificarlo

Si has sido designado para formar parte de una mesa electoral y no puedes ejercer el cargo, dispones de siete días desde la notificación para presentar tus alegaciones ante la Junta Electoral de Zona. El BOE establece las causas que pueden justificar tu ausencia, que se agrupan en varios tipos:

Situaciones personales: Ser mayor de 65 años. A partir de esta edad se puede solicitar la renuncia.

Discapacidad (de cualquier grado). Basta con declararla, no se exige certificado.

Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta.

Estar de baja por incapacidad temporal acreditada.

Embarazo a partir del sexto mes o permiso por maternidad, paternidad o adopción, acreditado con certificado médico o suspensión de contrato.

Estar internado en hospitales psiquátricos o centros penitenciarios. Debe acreditarse con certificación.

Haber formado parte de una mesa al menos tres veces en los últimos diez años.

Ser víctima de violencia o delito, con resolución judicial o medida de alejamiento vigente.

Dolencia física o psíquica que impida el trabajo, acreditada con certificado médico.

Ser pensionista de incapacidad permanente total. Debe ser acreditado con certificado médico.

Estar en situación de riesgo durante el embarazo o lactancia. Se debe acreditar con certificado médico.

Intervención quirúrgica o pruebas clínicas previstas para ese día. Debe ser acreditado con informes o certificados médicos.

Pertenencia a una orden o comunidad religiosa cuya clausura o ideario sea incompatible, acreditada documentalmente.

Cambio de residencia habitual a otra comunidad autónoma, justificando la imposibilidad de acudir.

Causas familiares: Cuidado de un lactante, con certificado de reducción de jornada o libro de familia.

Cuidado directo y continuo de menores de 12 años o personas con discapacidad, acreditado documentalmente.

Atención a un familiar hasta segundo grado por edad, accidente o enfermedad, con certificado de los servicios sociales.

Eventos familiares inaplazables (bodas, comuniones, etc.) de segundo grado de consanguinidad, acreditando su carácter inaplazable o perjuicio económico.

Familias monoparentales con menores de 14 años cuando el otro progenitor no pueda ocuparse del menor, con acreditación documental.

Causas profesionales: Prestar servicios a las Juntas Electorales, Juzgados y Administraciones Públicas con funciones electorales. Será necesario un informe explicando las dificultades para sustituir al miembro.

Prestar servicios esenciales (sanitarios, emergencias, protección civil, etc.) difíciles de sustituir, con informe del responsable.

Ser director o jefe de informativos en medios de comunicación durante la jornada electoral.

Profesionales con eventos públicos inaplazables (conciertos, espectáculos, competiciones, etc.) previstos antes de la convocatoria, acreditando perjuicio económico o imposibilidad de sustitución.

Multas y sanciones por no acudir a mesa electoral

Respecto a las sanciones a las que puedes enfrentarte en caso de no cumplir con tu obligación, la Ley Ogánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que tanto los presidentes y vocales titulares como los suplentes pueden ser castigados con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses por faltar o abandonar sus funciones sin justificación.

Temas

BOE