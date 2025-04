Un motín para ver la tele

IRENE RODRÍGUEZ Miércoles, 10 de agosto 2022 | Actualizado 16/09/2022 10:06h. Comenta Compartir

Una noticia que solo podría imaginar Daniel Monzón, el director de 'Celda 211' es lo que publicó HOY el 29 de agosto de 1983. La noche del sábado 27, un grupo de 150 presos hicieron un motín en la cárcel de Cáceres, más concretamente en el centro 'Cáceres número 2'. La razón, no dejarles ver en la televisión la película 'La conspiración', que emitía el primer canal de TVE.

La imposibilidad de tener el mando con el que elegir el programa que ver, y llevando al extremo una guerra que cada noche se vive en la mayoría de las casas, los presos, enfurecidos, se amotinaron y se negaron a volver a sus celdas. Los miembros del Cuerpo Superior de la Policía y algunos integrantes de la Policía Nacional intentaron amainar la situación. A la una de la madrugada, y en contra de las premisas que Malamadre, el personaje con el que consiguió Luis Tosar el Goya al mejor actor en 2010, ofrece sobre lo que es un motín, lograron por fin reintegrar a todos los presos en sus celdas.

El suceso que centraba la actualidad en esa jornada era, en contra de lo que llevamos padeciendo en los últimos meses, el exceso de agua. Las inundaciones en el País Vasco y Burgos habían dejado 31 muertos. El rey Juan Carlos I visitó la zona y se mostró impresionado por la magnitud de la catástrofe.

Esos días se pedía la solidaridad de todo el país y comenzó a funcionar un plan de abastecimiento de alimentos de primera necesidad, que se inició en el País Vasco. «Los artículos que se necesitan son fundamentalmente, agua, pan, leche y frutas», indicaban desde las administraciones vascas.

Y es que la necesidad no entiende de tiempos y, al igual que ocurre en nuestros días, la falta de alimentos desencadenó cierta tensión en diversos puntos de Vizcaya, sobre todo donde existía una mayor aglomeración de vecinos. El pillaje, las carreras y, como no, los detenidos estaban a la orden del día en unos tiempos que, aunque no fueran de guerra, bien lo parecían.

Pero no solo de sucesos vivía la actualidad de la región en esa jornada. Uno de los temas destacados fue que el CD Badajoz, sin necesidad de activar ninguna palanca, como hacen algunos equipos actuales, se alzó con el trofeo Luis Bermejo. En ese encuentro, que acabó con goleada, competían el equipo blanquinegro y el filial sevillista, el Sevilla Atlético, al que derrotaron con un 4-0.

El trofeo Luis Bermejo era uno de los que más amistoso con más solera del deporte extremeño. Se celebró de 1967 hasta el 2000 y hace dos años el equipo pacense decidió recuperarlo. Debe su nombre al antiguo presidente del CD Badajoz, Luis Bermejo, un hombre que vivió con su familia en el propio campo de fútbol durante una temporada para conseguir que el estadio del Vivero no desapareciera.

Otra noticia alegre que descubren las páginas de HOY, y que dan por bien pagadas las 40 pesetas que costaba este diario, es la primera boda de Ana Rosa Quintana, que unos años después se convertiría en una referencia de las mañanas televisivas. «Ana Rosa Quintana se casa el 3 de septiembre con el corresponsal en Nueva York de un diario madrileño. Y se va de la radio, de Radio 80 concretamente, que es donde ahora tiene un programa de 16 a 19 horas, titulado 'Cuando calienta el sol'». Estas líneas, en las que se omite el nombre de Alfonso Rojo, el afortunado marido, eran lo más parecido a la sección de Gente y Televisión. Junto a ellas se encontraba la parrilla televisiva, que era bastante más cortita que la que tenemos hoy y podía verse con tan solo un vistazo. Esperemos que los presos de Cáceres 2 que esa jornada disfrutaron con la lectura de HOY, no encontrasen ningún programa que les incitase, de nuevo, a realizar un motín porque por lo que merecía la pena, y sigue mereciendo, es por no dejarles leer el papel o la web del que ahora mismo están disfrutando.

Otras noticias Una piscina para paliar el calor de Badajoz El verano de Badajoz invita a sentirse David Carradine andando por el desierto. El Consistorio pacense cayó en ello pero no pudo paliar los sudores de los vecinos durante la época estival de 1983, cuando se estaba construyendo La Granadilla. Aunque algo tarde, ya se vislumbraba la solución a las altas temperaturas. El controvertido uso de la píldora Píldora sí, píldora no. La controversia está servida. La polémica, con eco en nuestros días, ya viene de lejos. En HOY, el ginecólogo José Luis Tena indicaba en 1983 que los tratamientos para evitar el embarazo, como las píldoras anticonceptivas, alteraban el organismo y podían producir 'ovario perezoso'.

