Un moscovita en Cáceres

Borus Smotrov es ruso. Para ser exactos, de Moscú. Borus es actor e ingeniero y estudia en Cáceres dos grados relacionados con el teatro y ... la empresa. Vive en Aldea Moret y se mueve por la ciudad en bicicleta. Llegó hace tres años y maneja una ironía fina y divertida. Por ejemplo, se sorprende de que tanta gente le pregunte: «¿Y qué tal aquí?». Cree que no saben preguntarle nada creativo y le preguntan cómo le va en Cáceres, que es lo socorrido, un recurso lógico del hablar por hablar.

Su respuesta a esta pregunta es sencilla: «Estoy bien, yo siempre estoy muy bien porque si estuviera mal, ya no estaría aquí». En estos tres años, Borus ha aprendido a hablar muy bien castellano y escribe unos textos que se superan día a día en calidad literaria, en lenguaje e imaginación. Lo que no supera Borus son los tópicos. Por ejemplo, el frío. Asegura que en Cáceres pasa a veces un frío que le hiela los huesos y hasta el corazón. Pero cuando lo comenta, los cacereños se extrañan: «Pero si eres ruso, cómo puedes tener frío aquí. Frío hace en Moscú, tanto como si estuvieras en una nevera». Y Borus ironiza: «Claro, Moscú es una nevera y los osos matrioska con botellas de vodka andan por la plaza Roja».

Comenta Borus que en Moscú hace mucho frío solo un par de semanas al año. «Ese frío no se nota si estás abrigado, y si no eres tonto y coges el transporte público, todavía menos. Solo se paralizan los labios, los dedos y algunos miembros más del cuerpo, jeje. Pero tenemos nuestra santa calefacción, la mejor del mundo, hasta 35 grados de calor».

Comparando Moscú con Cáceres, explica que en su ciudad no tenía que mirar el reloj porque todo lo que necesitaba se vendía en tiendas abiertas las 24 horas siete días a la semana, también domingos y festivos. Y, al contrario que en Cáceres, si entra en un comercio a punto de cerrar, puede demorarse el tiempo que quiera buscando los productos de su futura compra «y el dependiente no me dirá nada. Porque sabe que es su pasta, que si me dice que ya está cerrado, mañana no tendrá clientes».

Comparando, comparando, cuenta los casos de bares de Cáceres donde entra y el camarero, desde la puerta, le grita o incluso le silba y le dice a voces: «¡Eh, oye, qué quieres!». Pero si en Moscú «entro por la noche en «Pushkin», me abren la puerta, diciéndome: 'Muy buenas noches, caballero', me quitan el abrigo, me preguntan dónde quiero sentarme. Y aun si tomo tan solo un té, su comportamiento no cambiará». A eso lo califica de servicio de calidad.

Una de las particularidades cacereñas que más le sorprenden es lo lentamente que camina la gente por la calle en Cáceres. Cree que parece como si no tuvieran nada que hacer y, además, ocupan la calle, provocan tapones y se demoran de manera inconcebible.

En Moscú es diferente. «¿En qué otra ciudad del mundo se puede ver a un peatón caminando a 15 kilómetros por hora, a toda prisa, si no es en Moscú? En mi ciudad, la gente trabaja en tres turnos y están tan ocupados que no tienen tiempo para salir a caminar despacio».

En Cáceres, sin embargo, es diferente. «Me enfada la gente caminando como unos pavos, ocupando toda la calle y si quiero adelantarlos porque voy a clase y tengo prisa, se enfadan», se queja Borus. Hay que ser muy de Moscú para no entender esta costumbre meridional de «fare la passeggiata» o dar un paseíto parándose con todo el mundo, ocupando las aceras sin inmutarse. Aunque Borus empieza a asumir la idiosincrasia de su ciudad de adopción y se consuela: «En fin, estoy bien aquí, tanta tranquilidad me relaja».