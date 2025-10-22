Morante de la Puebla, el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra y el Club Taurino de Badajoz, premios Extremadura a la Tauromaquia 2024 El acto de entrega de los galardones será el próximo 26 de noviembre en el teatro López de Ayala de Badajoz

M. Fernández Cáceres Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:35 Comenta Compartir

El torero Morante de la Puebla, el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra y el Club Taurino de Badajoz recibirán los premios Extremadura a la Tauromaquia 2024.

Así lo ha decidido el Consejo Asesor Taurino regional, que preside el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y que además ha otorgado una mención especial al ganadero Victorino Martín García. El acto de entrega será el próximo 26 de noviembre en el teatro López de Ayala de Badajoz.

La trayectoria de Morante, que el pasado 12 de octubre se cortó la coleta en Las Ventas ante la sorpresa del público, ha estado marcada por su arte, clasicismo y pureza en el ruedo, destaca la Junta en una nota. El matador sevillano ha cosechado grandes triunfos como la Puerta del Príncipe en Sevilla y la Puerta Grande de Las Ventas.

«Extremadura ha sido una tierra clave en su carrera, con actuaciones memorables en plazas como Almendralejo, donde tuvo lugar su esperado regreso a los ruedos este mismo año, Cáceres y Jerez de los Caballeros, consolidando su estrecho vínculo con la afición extremeña», destaca el Gobierno regional.

Por su parte, el Consistorio pacense de Fregenal de la Sierra recibirá el premio «por su labor constante en la protección y promoción de la tauromaquia». El municipio tiene una de las plazas más singulares de la región, ubicada en un recinto amurallado de la Edad Media, la Plaza de Armas del Castillo de los Templarios. Desde la plaza se accede a la muralla del castillo y desde aquí, a la torre del Homenaje y el campanario del siglo XVIII.

La Junta destaca que la localidad mantiene viva una tradición traurina con más de un siglo de historia y que su plaza de toros «ha albergado desde 1909 a algunas de las máximas figuras del toreo y, en la actualidad, sigue siendo referente atrayendo a aficionados de toda Extremadura, Portugal y Andalucía».

El Club Taurino de Badajoz celebró el año pasado el 75 aniversario de su creación. Es la entidad decana del panorama taurino extremeño y conserva un valioso patrimonio cultural y documental, entre el que destacan carteles taurinos desde el siglo XVI, una sala dedicada a la dinastía Bienvenida y una colección de cabezas de toros y objetos históricos del toreo.

«Reconocido con la Medalla de Plata al Mérito Taurino por la Real Federación Taurina de España, el Club Taurino sigue siendo una institución clave en la difusión y preservación de la tauromaquia en Extremadura», añade el Gobierno regional.

Respecto a la mención especial, se otorga al ganadero Victorino Martín García por su compromiso con la crianza del toro bravo y la conservación de la dehesa extremeña, «esencial para fortalecer la identidad taurina de la región».

Se trata de la segunda edición de los Premios Extremadura a la Tauromaquia. El año pasado, los galardonados fueron Luis Reina Valle, matador de toros; Juan Bazaga Gazapo, presentador de Canal Extremadura; la Escuela de Tauromaquia de Badajoz y el Ayuntamiento de Coria. Además, fueron distinguidos con una insignia las 14 localidades extremeñas de la Red de Municipios Taurinos de Extremadura.

Temas

Extremadura