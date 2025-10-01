HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Moody's mejora la calificación de Extremadura por sus recientes «mejoras fiscales»

La Agencia eleva también la nota de otras trece regiones y entidades españolas tras haberlo hecho con el conjunto de España

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:52

La agencia de rating Moody's ha mejorado la calificación de Extremadura y otros trece gobiernos regionales y entidades locales españolas y ha cambiado su ... perspectiva de positiva a estable después de la revisión al alza de la nota de España, desde 'Baa1' a 'A3', que efectuó la firma el pasado 26 de septiembre. En la práctica, que una agencia de calificación eleve la nota de una administración implica que esta podrá endeudarse pagando menos intereses, porque se considera que tiene menor riesgo de hacer frente a los vencimientos de pago.

