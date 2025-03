«El monte arde porque está sucio, después de 60 años sin trabajarlo»

Antonio J. Armero Las Mestas Domingo, 24 de julio 2022, 09:35 Comenta Compartir

Cinco vecinos de Las Mestas hacen corrillo en la calle principal del pueblo, al que han regresado hace solo unas horas. Han pasado cuatro noches fuera, desalojados por seguridad ante el incendio que arrasó 3.239 hectáreas de la zona más alta de la comarca, la que linda con Salamanca. El fuego se declaró el lunes 11, a ellos les evacuaron el jueves día 14, y regresaron a sus viviendas entre el lunes 18 y el martes 19.

«Yo he estado en el campin de Riomalo de Abajo, en unas cabañas que tenían hasta aire acondicionado. Seis personas y dos perros. Hemos estado de lujo. No nos han dejado pagar nada, se han portado de maravilla», resume Anastasio Hernández, que cree que «el gran problema de Las Hurdes son los pinos».

«Aquí está todo repoblado de pinos, una especie que arde que no veas y apenas produce, y que se quema y a los tres años los tienes ya rebrotados con tres o cuatro metros», explica. En su opinión, «habría que quitarlos todos y poner en su lugar castaños, robles o alcornoques».

Su hermano José Antonio se suma a la conversación para apuntar que «el monte está sucio, como es normal después de sesenta años sin trabajarlo». Y añade: «Aquí, quieres montar una industria y lo único que te encuentras son pegas de la administración».

Les escucha Ramona González, la mayor del grupo. Está sentada en las escaleras de su casa, que tiene la puerta abierta. Viste de negro, excepto el mandil, y sujeta un cayado. Dice que ella conoció Las Hurdes sin pinos. «Antes, las cabras andaban por el monte y limpiaban todo de zarzas y de maleza. Ahora, como no hay, no se limpia nada y está todo lleno de maleza», apunta la anciana. «Ahora –añade Ramona–, no te dejan coger del campo ni una flor de manzanilla para hacerte un agua (una infusión). Te meten una multa de miedo».

Los que más han sufrido

Es la opinión de quienes en mayor medida han sufrido el incendio que ha castigado a la comarca cacereña, que ya ha vivido episodios similares en los últimos años. El fuego se declaró el lunes en Cabezo, y obligó a evacuar esta alquería de Ladrillar y también las otras dos que dependen de ese ayuntamiento (Las Mestas y Riomalo de Arriba). Además, el fuego obligó a vaciar también Aceitunilla, Batuequilla y el propio Ladrillar. Los vecinos fueron realojados en Montehermoso y Azabal, aunque muchos prefirieron alojarse en viviendas de familiares o amigos.

Es el caso de Ramona González, que recuerda los momentos de tener que abandonar el pueblo. «Estábamos todo el pueblo viendo el fuego y la Guardia Civil vino y nos dijo que nos teníamos que ir todos rápidamente», rememora la anciana.

