Va de monjes La calma del encinar Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos. :: / ALBERTO FERRERAS TOMÁS MARTÍN TAMAYO Blog Cuentos del Día a Día tomasmartintamayo@gmail.com Sábado, 12 octubre 2019, 10:08

A Pedro Sánchez le ha salido un aliado inesperado, el prior de la Basílica del Valle de los Caídos, porque, a estas alturas, la imagen de un monje aferrado a sus «poderes celestiales», contra el Gobierno, contra la jerarquía eclesiástica y contra el Tribunal Supremo, le pone una flor en el culo y bendice la decisión torticera de un Ejecutivo bla, bla, bla, empeñado en rentabilizar el pasado por carecer de proyectos para el presente. El empecinamiento del prior Cantera, parece sacado del ideario del maquiavelito Iván Redondo. Incluso los discrepantes con el «erre que erre» para mantener vivo a Franco, bajamos la guardia porque «El padre coplillas» de la basílica-cementerio nos alinea con el Gobierno, con el Tribunal Supremo y con El Vaticano. No es David contra Goliat, es un empecinado contra una estrategia electoral, que convierte el asunto en «cosa de ellos». Nos han quitado de en medio y ya no tenemos nada que ver porque esto, torticeramente, se ha convertido en una razón de Estado contra un fraile nostálgico. Así de fácil.

Entre el numantinismo de un monje que desoye incluso a sus superiores y planta cara a las decisiones judiciales y el empeño de sacar rentabilidad política a una exhumación, no queda otra que tragar saliva, ponerse de perfil y encogerse de hombros. Además del agotamiento que produce el ordeño permanente de un pasado superado, parece necesario que se pase página, para que el Gobierno se dedique a gobernar y no siga aferrado a las pamplinas con estos juegos y entretenimientos. Esperemos -sé es mucho esperar- que cuando Franco esté fuera de la Basílica, no saquen otro conejo de la chistera para desviar la atención de lo importante. Ya están señalando que la tumba de Queipo de Llanos está en una iglesia de Sevilla… ¡Lagarto, lagarto!

Pero por viejuno que resulte un gobierno mirando por el retrovisor, más mohoso se me antoja un fraile empeñado en detener el mundo con las hilachas de su hábito. No hay color. Cuando el cardenal Cisneros abrió el balcón y señaló, «¡Estos son mis poderes!», tenía la fuerza de la razón y, sobre todo, la razón de la fuerza. El prior, no, ni fuerza ni razón. A Carmen Calvo se le ha suavizado la cara de «catadora de vinagre» y ayer hasta sonreía, afilándose las uñas, para dar un zarpazo al ratoncillo osado. Ella y su jefe saben que el prior, desviando la atención y poniéndose delante del morlaco, les ha abierto las puertas de la Basílica, tendiéndoles alfombras hasta la tumba de Franco. Bernini, en 'El rapto de Proserpina' captó muy bien la inutilidad de la resistencia de la bella, frente a la fuerza descomunal de Plutón.

El Tribunal Supremo en su sentencia señala más de lo que afirma, pero frente a la pretenciosa rebeldía del benedictino se ha vuelto explícito y cualquier procedimiento para la exhumación le parece adecuado. ¡Vaya rabieta la de los togados! ¿Acabarán sacando a Franco de noche y con escalo? Pues también lo aceptarían, porque ahora lo importante es que nadie cuestione su autoridad y para eso lo mejor es cerrar el capítulo de las incertidumbres y de los recursos sin resolver. Que saquen a Franco, aunque sea con la UME y sembrando de tanquetas el Valle, para doblegar a un monje tozudo. ¡Qué papelón para Paco Martínez Soria!

Y de Madrid a Barcelona, porque la Abadía de Montserrat no quiere perder protagonismo y acogerá una vigilia de oración por los golpistas. Va de monjes.