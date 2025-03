Los monitores de extraescolares de la concertada empiezan a cobrar las nóminas pendientes

Ángela Murillo Miércoles, 12 de enero 2022, 13:59 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

Los monitores de actividades formativas complementarias de los centros concertados extremeños han empezado a cobrar las nóminas que tenían pendientes desde que firmaron sus contratos en octubre, aunque los ingresos aún no han llegado a todos.

La Consejería de Educación asegura que el 30 de diciembre abonó los salarios correspondientes al mes de noviembre a los 90 monitores afectados «después de solventar los trámites y problemas que surgieron en la tramitación de los expedientes», mientras que el pasado 5 de enero se pagó diciembre a todos, salvo a 27 profesionales «que habrían presentado una incidencia en la nómina y a la que se ha dado solución en este miércoles (12 de enero), esperando que se abone el salario pendiente en los próximos días», indica la Junta a este diario.

De hecho, HOY ha podido saber que no todos los monitores han cobrado aunque sea una parte de sus nóminas. Soledad Luengo Doncel imparte la extraescolar de estudio dirigido en el colegio Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz y asegura que no ha recibido ningún dinero desde que comenzó a trabajar hace dos meses y medio. En la misma situación está su compañera María Jiménez, que trabaja en el mismo centro.

«Soy madre sola y tengo una hipoteca de 500 euros al mes. He llamado muchísimas veces para preguntar y he rogado en Navidad, sin que nadie me haya dado una solución. Ni siquiera me han dado la documentación de mis nóminas con un informe de los ingresos brutos para poder tramitar ante el SEPE el cobro de la prestación, que es compatible con la otra retribución», indica Soledad.

En sus múltiples intentos por solventar la situación esta monitora asegura haber recibido todo tipo de excusas. «Que si era un problema contable, que si eran los colegios que no habían dado la documentación... No ha habido una incidencia en mi nómina porque ni siquiera me la han facilitado», apostilla.