Sin monedas en Cáceres y Badajoz

La etimología define que la palabra «dinero» proviene del denario («denarius» en latín) y tiene su origen en las monedas que se utilizaban en la ... Antigua Roma.

Concretamente, en las monedas de plata, que era el color con el que se las identificaba. Formaba parte de un grupo de cuatro monedas junto con el quinario, el sestercio y el as, pero el denario era de los más importantes.

Tanto que la Biblia llegó a definir el denario como el pago que se le da a un trabajador por una jornada de labores. Está claro que el dinero lo mueve todo. Como dice el grupo sueco ABBA en una de sus más famosas canciones: «Todas las cosas que podría hacer si tuviera un poquito de dinero».

Sin embargo, hubo un tiempo en que las dos provincias extremeñas tuvieron carencia de monedas. Este diario lo destacó en su portada del 19 de Agosto de 1977. Podría parecer ciencia ficción o incluso una escena de 'La Casa de Papel' al ritmo de 'Bella ciao'. Pero esto fue verdad y afectó gravemente a la región, especialmente, a Cáceres y Badajoz, dejando a muchas familias extremeñas sin dinero para consumir las cosas más habituales.

Turistas y tragaperras, entre las causas

Este diario se puso en contacto con Luis Merino García, director del Banco de España en Badajoz por aquel entonces, para profundizar en el asunto y explicar las posibles causas de la carencia de monedas en ambas provincias. García argumentó que el problema no sólo sucedió en Badajoz y en Cáceres, sino en otras provincias españolas como Barcelona.

En plena Transición, dos años después de la muerte de Franco, España atravesaba una profunda crisis de la que tardó cuatro o cinco años en salir. El conocido como 'búnker' se negaba a aceptar que el país estaba en cambio.

Tuvo que ser, precisamente, un antiguo ministro de Franco, Adolfo Suárez, el que marcaría el rumbo de una España que empezó a buscar la luz después de casi 40 años de dictadura. Pudo prometer, y prometió, que «había que eliminar los desequilibrios económicos y sociales y dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años». No se puede saber si, entre esas líneas básicas, se encontraba la necesidad de actuar en aquellas provincias en las que había carencia de monedas. Pero si la hubo, no se actuó bien y los motivos fueron bastante generalizados.

García apunta, entre otros, a la masificación turística, al aumento de las máquinas tragaperras y a las cabinas de teléfono que, en esos años, eran como los WhatsApps de los 70. Otros motivos son el aumento de gente aficionada al coleccionismo y la huelga de 15 días que hubo en ese momento en la Casa de la Moneda, actual Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en la que se ambienta la serie 'La Casa de Papel'.

A esto hay que sumar que muchos de sus trabajadores estaban de vacaciones en agosto, por lo que la situación se volvió más complicada. El director contó que llevaba dos meses pidiendo moneda a Madrid pero no recibió nada y que le llamaron de otros sitios para pedir monedas que no tenían. Como dice el refrán: 'De donde no hay no se puede sacar'.

Pero los problemas sólo afectaron a España. El redactor que escribió la noticia, Manuel López, contó una curiosa anécdota que le sucedió en Portugal: «Voy a Portugal a por una pasta de dientes y un tubo vale 18 escudos. Para pagar, entregué dos monedas de diez escudos. Como no tenían escudos sueltos para darme la vuelta, me dieron dos aspirinas en su lugar». Un tiempo que dejó a la región sin monedas.