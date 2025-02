«He sufrido en este partido en los últimos tiempos como nunca»

José Antonio Monago, presidente del PP extremeño desde 2008 y expresidente de la Junta (2011-2015) no esconde sentirse dolido por el modo en que se estaba planteando su relevo en la etapa de Pablo Casado que ahora toca a su fin. Los últimos acontecimientos ... en el PP le hacen estar aliviado y, sobre todo, convencido de que Núñez Feijóo es la persona que necesitan para volver a ganar. «Podría presidir mañana el Consejo de Ministros, no tiene que aprender». Él se pone a su disposición. «Se puede ayudar desde la comunidad autónoma o desde otra posición», asegura.

–¿Esperaba lo sucedido en el PP?

–Si me lo dicen hace un mes, no; si me lo dicen en los últimos días antes de tener la reunión los presidentes regionales con Pablo Casado, era inevitable que tenía que suceder algo porque los acontecimientos estaban siendo muy graves. La gota que colmó el vaso fue la manifestación de miles de personas en Génova, eso es lo que nos hizo a todos estremecer y tomar medidas de autoprotección, porque lo que estaba en juego era la supervivencia de un partido como el PP, que creo es esencial para la vida política española.

–¿Llegaron a temer por una implosión del PP, que no hubiera camino de retorno?

–El riesgo es que hubiera pasado como sucedió con la UCD. Eso ha pasado en España, que un partido de gobierno por no tener habilidad en la gestión o en la resolución de problemas, termina desapareciendo. Yo creo que ese temor hizo que todos diéramos lo mejor de nosotros mismos para buscar una solución. A mí muchos dirigentes del PSOE, y creo que de buena fe, me han dicho: por favor, arreglar el problema vuestro. No es bueno para España que le estuviera pasando eso al principal partido de la oposición.

–¿El conflicto con Madrid fue la causa o solo el detonante final?

–No creo que fuera un solo elemento. Madrid toma demasiada importancia para todo, pero España no es solo Madrid. Era un cúmulo de circunstancias. Se ha producido un divorcio en el partido con buena parte de la prensa de centro-derecha; había también un divorcio con una parte de la militancia, lo había con la calle y lo había también con los cargos del partido. Todo eso ha sido demasiada presión y por pura supervivencia se buscó la solución de ir a un congreso de unidad.

–¿Pero en qué momento los barones territoriales ven que la salida de Casado es inevitable; si hubiera prescindido antes de García Egea seguiría hoy?

–Ya era muy tarde, antes a lo mejor... a mí lo que me preocupó fue la presencia de miles de personas en la puerta de Génova. Tanto es así que ese domingo llamo a Pablo Casado para decirle que en estas circunstancias la prioridad es arreglar el partido y que no voy convocar el congreso regional; entre otras cosas porque como es público y notorio había dos personas en liza (Fernando Pizarro y María Guardiola) aunque yo seguía siendo el presidente, y sigo siéndolo.

–¿Qué es lo que hizo mal Pablo Casado para no ser el líder del centro-derecha que se esperaba?

–No tengo todas las respuestas, también habría que preguntárselo a los medios de comunicación que han hecho esos editoriales, pero yo creo que se quiso hacer un partido que no era el PP. El nuestro, como España, se basa en el estado de las autonomías y se quiso hacer un partido basado en las provincias, un modelo del siglo XIX. Cuando tú a la organización a nivel autonómico le quitas esa 'auctoritas' que antes tenía en su territorio y se lo das a las provincias, le estás dando la vuelta al calcetín. Eso nunca ha sido el PP. Estábamos haciendo un partido en que lo autonómico tenía que pedir permiso a las provincias para hacer cosas, y se olvidaba que lo que te anticipa la victoria electoral son las victorias autonómicas. Yo se lo advertí al presidente nacional. En Cuacos de Yuste, con motivo de la entrega del premio Carlos V, le hice esa reflexión la última vez. Y también se instauró, soy sincero, algo que yo no había conocido nunca en esta organización, cuando hablabas con la gente la respuesta de muchos era: lo que diga Génova. Pero hombre, si tenemos unas capacidades, unos estatutos, cada uno unas competencias...

–Los partidos siempre han tenido responsables con mano de hierro, Álvarez Cascos en el PP por ejemplo...

–Con Álvarez Cascos se podía discutir y dialogar, y con María Dolores (de Cospedal) exactamente igual.

–¿O sea, se había pasado de la disciplina al temor?

–Sí, sí, sin duda ninguna. Ha sido un alivio. Es que quiero ponerlo en contexto, que nadie piense que yo quiero ajustar cuentas. Fuimos 17 presidentes autonómicos, no solo Monago, los que decimos: esto hay que arreglarlo, y salimos esa noche de Génova (la reunión del miércoles 23 de febrero) con una propuesta en la que también está de acuerdo el presidente nacional: no me presento a la reelección y se hace un congreso extraordinario y urgente en abril; y todos, todos, apoyamos a Núñez Feijóo.

–Lo que ha trascendido es que Casado no quería irse, que le tuvieron casi que obligar a ese acuerdo.

–Bueno, pero lo importante es lo que sale al final. A veces las conversaciones no son fáciles pero lo importante es la resultante, y el resultado fue que hubo un consenso como mecanismo de autoprotección para estabilizar un partido que estaba a punto de entrar en estado comatoso. Y una vez que el partido vuelva a tener vigor, lo que debemos hacer es hablar menos de nosotros y más de los problemas de los ciudadanos, que no hay más que ver cómo está la situación, estamos en guerra.

–¿El futuro del PP pasa más por Feijóo o por Díaz Ayuso?

–Ayuso es una gran presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un fenómeno que pasa cada muchos años, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Ha logrado un dinamismo de Madrid con una política aperturista y muy valiente en plena pandemia. Dicho lo cual, a nivel nacional tiene que pilotar este partido desde abril Alberto Núñez Feijóo. Es una persona que conoce las autonomías, no hay que explicarle que España no se constituye en provincias. Y, en segundo lugar, ya ha tenido responsabilidad de gestión también a nivel nacional, en el Insalud, por ejemplo. Sabe lo que es la gestión pública y mañana, llegado el caso, puede presidir un Consejo de Ministros, no tiene que aprender. Él sabe perfectamente que tiene que cicatrizar muchas heridas en este partido, que todo el mundo tiene que encontrar su acomodo porque el PP es una gran familia pero con sus diferentes acentos. Sobre todo lo que no puede ser es una organización vertical, lo que diga Génova.

Hablar con Feijóo

–¿Ha hablado ya con Feijóo?

–Sí, claro.

–¿Y qué le ha dicho a él?

–Bueno, no soy yo quien tiene que darle consejos. La clave de esto a mí me la enseñó Miguel Celdrán (exalcalde de Badajoz) y es aplicar el sentido común. En este caso, después de lo que hemos pasado, el sentido común es gestionar el gran caudal que te dan 55.000 avales y un partido que te apoya por unanimidad.

–¿Feijóo le ha pedido algo a Monago?

–No hemos hablado a ese nivel todavía, pero sí me puso el símil de que aún se siente como cuando llegas a un aeropuerto, un poco dando vueltas. Es decir, no se había sentado todavía con un cuaderno a distribuir responsabilidades; está informándose de cómo está la organización. Debe hablar con mucha gente antes de abril para formar su equipo.

–¿En el PP de Extremadura también hay que cerrar muchas cicatrices?

–Sí, claro, sin duda ninguna. El primero yo. Porque es público y notorio, me lo habéis dicho todos, también los medios de comunicación: yo ya me tenía que ir, tú me lo decías. A mí llevan convocando el congreso desde hace un año. Tengo compañeros que han estado yendo a los pueblos a buscarse sus adhesiones cuando yo era presidente de este partido. Eso no es fácil para una persona.

–¿Se ha sentido relegado en su propio partido, empezando por Génova y aquí también?

–Sí, porque si todo lo que dice Génova... pues al final la gente actúa por supervivencia, cuando no lo ven claro se van orientando... lo veo normal. Pero soy una persona que no me gusta ir con la mochila de los agravios, se hace muy pesado caminar así. No le puedes pedir a todo el mundo que se comporte como tú esperas que se debe comportar.

–¿Le ha decepcionado mucha gente del PP?

–Si es que es la vida, te pasará a ti también a nivel profesional, hay personas que te sorprenden gratamente y otras de las que dices: no me esperaba esto. Pasa en todos los ámbitos.

–¿Pero de la política se dice que es más cruel ?

–Sí, porque son tus compañeros. Mira, yo viví momentos complicados cuando era miembro del cuerpo de bomberos, del que estoy en excedencia, estuve en Almacenes Arias donde murieron 10 compañeros. Pero esa es tu profesión con sus reglas del juego. Yo he sufrido más, he sufrido más repito en este partido en los últimos tiempos que en aquellos momentos. La vida en los partidos es cruel. Es verdad que dejas lo mejor de ti mismo, con tus aciertos y tus errores, sin duda ninguna, todos nos equivocamos, pero das mucho de ti y al final también te marca, y lo hace de por vida. Si yo mañana quiero ejercer el derecho, probablemente se me cierren muchas posibilidades porque me atacarán por ese flanco. A un político se le marca de por vida, tiene esa parte de servidumbre. Entonces, lo que no te esperas muchas veces son las reacciones de algunas personas que te rodean. Como decía, yo de Miguel Celdrán aprendí la palabra lealtad y la tengo grabada a fuego, las personas que me dieron oportunidad en la vida, las honro siempre, estén o no estén.

–¿Dónde se ve en los próximos meses?

–Pues no lo sé, yo me considero una persona del Partido Popular, así que donde pueda ser útil. No tengo apego a ningún cargo, punto primero; punto segundo, no le he pedido nada a Alberto Núñez Feijóo, por lo tanto, donde me indiquen que pueda ser más útil. Lo mismo que le dije a Pablo Casado. Donde me digan, y si me dicen que me vaya a casa, solo pido que me lo digan con anticipación para recoger los papeles.

–¿Se ve repitiendo como candidato electoral?

–A mí me ha pasado una cosa curiosa, me han invitado a los últimos congresos en otras partes de España y me decían que me veían en buena forma. Pues decírselo a los de Génova porque a lo mejor ellos no me ven tan así. Yo siempre soy igual, no es que esté en alta o baja forma. He demostrado que voy donde la gente me ve útil, y no solo con mi partido, también cuando me han llamado los alcaldes socialistas para la fusión, o cuando el presidente Vara me ha llamado para demostrar unidad ante un proyecto empresarial, ahí está José Antonio Monago. No me pongo de lado. Va a haber un liderazgo nuevo, un equipo nuevo en la organización nacional, imagino que hablaremos y donde me digan que pueda ser útil estaré.

–¿Parece como si el PP estuviera en la disyuntiva entre recuperar personas o renovarlas?

–A veces es un poco injusto con lo que aquí se ha hecho. Es verdad que los resultados electorales no fueron buenos, pero fueron los quinto mejores de España. Así que no puede venir alguien con peor resultado que tú a decirte que tiene que hacerse un cambio en Extremadura, es una falta de respeto. Nuestro último resultado autonómico fue el 27%, pero es que Pablo Casado sacó el 26%.

–¿Se ve Monago encabezando un equipo renovado, la experiencia rodeada de gente nueva?

–Primero vamos a ver qué pasa en el congreso nacional. De todos modos, en la política pop está que se hace últimamente en España hay muchos tics que no tienen demasiado sentido. Se dice: hay que renovar, bueno habrá que valorar también la experiencia; ahora es el tiempo de las mujeres: bueno, será el tiempo de las personas con capacidad, hombres y mujeres; es que tiene que haber más gente joven; pues depende porque la vitalidad a veces no va con la edad... son tics que se ponen de moda, pero que pueden ser falsos. Estaré donde pueda ser útil, no solo para el Partido Popular, también para este país, y se puede ayudar desde una comunidad autónoma o desde otra posición.

–Dígame una característica buena de Fernando Pizarro y otra de María Guardiola.

–Los dos son magníficos compañeros. Fernando conoce la región porque ha sido portavoz del PP y nuestro representante en la Fempex, aparte de alcalde de mayorías; y María ha trabajado en la gestión en un área muy importantes como es Economía y Hacienda, por tanto conoce la estructura del presupuesto de la región, y también tiene carácter municipal porque es concejala.

–¿Siguen en la idea de evitar las primarias a toda costa, sean quienes sean los aspirantes?

–Hechos probados: cuando ha habido dos listas, ha habido heridas, y luego hay que elevarse mucho para curarlas. Del último congreso nacional todavía quedaban y mucha gente válida terminó fuera de la política. Con las primarias, la teoría está muy bien, pero algo falla.