Monago promete ser como Siri, Moreno les hizo soñar, Pizarro estuvo y Guardiola se llevó los besos

Los populares extremeños vivieron este sábado una jornada con la emoción a flor de piel. José Antonio Monago dejaba el cargo tras 14 años ... como presidente y con el logro de haber conseguido la Junta de Extremadura entre 2011 y 2015. Él se marchó del escenario tras dar un sentido discurso y con la mano en el pecho.

La enorme pantalla que proyectaba a los intervinientes mientras hablaban reflejaba unos ojos que a duras penas contenían alguna lagrimilla. Cuando decía adiós y cuando, ya sentado entre los espectadores y con las cámaras enfocándole, oyó a Moreno Bonilla, Mañueco y Feijóo hablar de él como un líder. Los tres, a su vez, ya habían escuchado a Monago lanzarle una promesa a Guardiola: «Seré como Siri. Si no me llamas, no hablo».

Si el discurso de Monago anduvo a medias entre la emoción y la reivindicación propia, Feijóo hizo una radiografía pésima del Gobierno de España en un tono calmado. Nada que ver con la fuerza de Moreno Bonilla. El presidente de los andaluces hace soñar a los populares extremeños con su ejemplo. Llegó sobre la una, fue el único que hizo declaraciones a los medios de comunicación y encendió los ánimos en el auditorio. «Todo se puede con trabajo, corazón, sacrificio y esfuerzo», aconsejó a una audiencia entregada. El salón de actos de Ifeba estaba repleto. Costaba encontrar una butaca libre.

Ampliar Moreno Bonilla habló con fuerza y tirón. Pakopí

Los populares aprovecharon el día para acercarse a Bonilla, darle besos a María Guardiola, abrazar a Monago y para reencontrarse entre ellos sin pandemia y con el aire acondicionado sofocando el calor que se pegaba a los fumadores incapaces de aguantar una mañana sin pitillo.

Los populares tuvieron media hora para votar en las urnas instaladas en la recepción de Ifeba y para tomar un refresco rápido en la cafetería. Ayer fue un día de adhesiones inquebrantables y de reconocidos agradecimientos, pero en las organizaciones políticas siempre hay tiempo para pronunciar algunas maldades. En el ambiente alguna pregunta sobre la crisis del Ayuntamiento de Badajoz que todos querían eludir. «Hoy hablamos de unidad», decía uno de los organizadores de la cita.

Desde Plasencia llegó a las once de la mañana el alcalde Fernando Pizarro, que quiso disputar el puesto de presidente regional hasta casi último momento. «Venimos un poco tarde porque estamos a dos horas», explicaba a la entrada. Llegó con un extenso grupo que no le dejó solo. Pizarro recibió abrazos de extremeños, de la plana mayor del partido a nivel nacional y de los presidentes regionales. Todos le mostraron un apoyo que no fue suficiente para lograr su objetivo.

En Ifeba se vio a populares con protagonismo en la formación desde hace décadas, como a Pedro Acedo coincidiendo con el ex delegado del Gobierno Óscar Baselga en la urna. O a Carlos Floriano, que antecedió a Monago en la presidencia del partido y fue candidato a la Junta, sentado entre los demás. También a los de Nuevas Generaciones, que fueron de los primeros en hacerse una foto con María Guardiola recién elegida presidenta pasadas las tres de la tarde.