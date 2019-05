Monago incide en que Vara ha intentado maquillar el paro con empleos públicos E. P. Lunes, 6 mayo 2019, 13:32

El presidente regional del PP y candidato de dicho partido a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, ha advertido de que el socialista Guillermo Fernández Vara «ha intentado maquillar las cifras de paro» en la comunidad con empleos públicos en los ayuntamientos que suponen contratos en precario y que, además, finalizan fechas después de las elecciones.

Esta situación, según ha indicado, él ya la conoce, porque fue la misma, ha dicho, que se encontró en el año 2011 cuando se convirtió en presidente de la comunidad.

De este modo se ha pronunciado sobre los datos de paro de abril en Extremadura dados a conocer este lunes, y sobre los que ha reconocido que se alegra por el descenso del desempleo, al tiempo que ha incidido en que «lamentablemente Extremadura ha estado toda la legislatura liderando» las cifras en dicha materia «a nivel nacional».

«El paro ha bajado y yo me alegro por esos extremeños que han encontrado un empleo, pero lamentablemente Extremadura ha estado toda la legislatura liderando el paro a nivel nacional», ha dicho Monago, quien ha añadido que «lo que ocurriendo ahora» le «suena y mucho».

«Esta situación ya me la encontré en el año 2011 y me la voy a volver a encontrar: Fernández Vara ha intentado maquillar las cifras de paro con empleos públicos en los ayuntamientos, contratos en precario que finalizan fechas después de estas elecciones», ha apuntado en un acto en Mérida en el que ha presentado una medida de su programa de cara a las elecciones autonómicas del 26 de mayo, en concreto, reivindicar ante Gobierno central y UE un régimen económico y fiscal «especial» para Extremadura.

«Por eso digo que todo esto me suena, y me suena mucho y lamentablemente me lo voy a volver a encontrar el mes que viene cuando tome posesión como presidente de la Junta de Extremadura, y los extremeños que se van a ir a la calle en cuanto se cierren las urnas... Estos son los viejos trucos del PSOE en nuestra región», ha aseverado el 'popular'.