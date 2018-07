Monago felicita a Pablo Casado por «renovar la ilusión y el optimismo» del partido

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha felicitado al nuevo presidente nacional del PP, Pablo Casado, por «renovar la ilusión y el optimismo» de la organización, tras resultar elegido en el 19 Congreso Extraordinario del PP celebrado en Madrid.

Monago ha calificado de «emocionante» el Congreso y ha destacado que Casado busca «recuperar y poner en valor los principios del PP para que sean la brújula que nos oriente» tras ser cuestionado por las principales medidas expuestas por el presidente nacional, y de las que ha señalado que «son los principios y valores del PP que siempre» ha reivindicado a pesar de que «en ocasiones» han tenido que desviarse «por imperativo de cómo se conforman las mayorías en el Parlamento».

El líder de los 'populares' extremeños ha pedido, como ya hizo el viernes, «un ejercicio de generosidad e integración» con la candidatura que no ha resultado elegida, la de Soraya Sáenz de Santamaría, que representa «una parte importante del partido y que no debe sentirse perdedora». «No sería comprensible que no fuéramos capaces de aglutinar al propio partido», ha sentenciado.

También ha destacado la «importante presencia de extremeños», algo que ha destacado como un «apoyo» a la organización por parte de Pablo Casado que «ha pensado en Extremadura», agradeciendo un «gesto muy importante y que hay que valorar», indica el PP de Extremadura en una nota de prensa.