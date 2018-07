Monago asegura que la salida de Pozo más que perjudicar beneficia al PP

José Antonio Monago, presidente del PP de Extrremadura, subraya que el abandono de Antonio Pozo y de sus concejales como militantes y cargos públicos del PP le beneficia más al partido que le perjudica. «A estas alturas, estas cosas (la salida de Pozo y de todos los ediles del PP de Guadiana y antes de Juan Antonio Morales, que fue número 2 del PP provincial pacense y actual diputado en la Asamblea) no nos resta sino que nos suma. No tengo ningua nostalgia del franquismo por mi historia personal. No le debo nada a Franco y no hay nostalgia hacia el franquisno. Respeto a quienes en mi partido puedan tener esa nostalgia y que haya gente que tome la decisión de irse de mi partido», ha remarchado Monago. Del mismo modo dice que en «ocasiones se nos pone la etiqueta de partio franquista (...). Yo no he venido aquí a hacer un giro a la extrema derecha. La extrema derecha no está en el PP y mucho menos en el PP de Extremadura. Aquí está la moderación, podrá gustar hacer más o menos lo que hacemos y nuestras equivocaciones».

El presidente extremeño del PP concluye que «en esta casa no son bien acogidos (los simpatizantes del franquismo)». A este respecto se refieron tanto a Antonio Pozo como a Juan Antonio Morales. «A ellos la fundación Francisco Franco les dio un premio. A mí nunca me lo van a dar, no se preocupen. No tengo que hacer méritos ante esa fundación. Yo el único premio que quiero que me den es el de mis paisanos en las urnas».

Se da la circunstancia que la dimisión de Antonio Pozo se ha producido tras participar como compromisario del PP en la elección del nuevo presidente nacional de la formación conservadora, Pablo Casado.