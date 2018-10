Monago dice que la Junta nunca cumple sus Presupuestos José Antonio Monago. :: hoy El Partido Socialista asegura que las cuentas de la Junta se conocerán en unas semanas y que seguirán la senda de las últimas REDACCIÓN Martes, 16 octubre 2018, 08:05

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, restó importancia al hecho de que el Ejecutivo regional aún no haya presentado el proyecto de presupuestos para 2019 en la Asamblea porque «lo haga con plazo o sin plazo, al final no los cumple».

«Los presupuestos son una mera formalidad para el Gobierno de Fernández Vara porque promete mucho y no cumple nada», manifestó ayer el líder de los populares al ser preguntado por el hecho de que ayer día 15 se cumplía el plazo fijado en el Estatuto de Autonomía para que el Gobierno regional registrara las cuentas públicas en el Parlamento.

Al término de la reunión del comité de dirección del partido, argumentó que el PSOE acordó con el PP los presupuestos en los dos primeros años de la legislatura «y no los cumplió», y los terceros los pactó con Podemos y según la formación morada «tampoco cumplió».

Por ello se preguntó «para qué sirven, si no se cumplen nunca», al tiempo que afirmó que quizás tampoco se conozcan aún porque el PSOE estuvo «muy ocupado» negociando con Podemos en Madrid, pero también en Extremadura.

También criticó que Fernández Vara esté «callado» ante la reunión convocada ayer de la comisión bilateral del Estado y Cataluña para tratar el estado de las infraestructuras en esta comunidad autónoma, un órgano que no se citaba desde 2007, apuntó. «O hablamos todos en la mesa, o así, con mesa camilla y a escondidas no, porque lo que les den a ellos con la amenaza y el chantaje me lo quitan a mí como extremeño», aseveró Monago, quien lamentó que el presidente de la Junta aún no haya sido recibido en Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En relación a la Central Nuclear de Almaraz, volvió a insistir en que Extremadura «no es viable» sin la producción energética de la planta que, según apuntó, tiene un impacto en las cuentas públicas extremeñas de 100 millones de euros anuales y en el mercado laboral de dos mil empleos.

Por su parte, el portavoz regional del PSOE, Juan Antonio González, aseguró ayer que el presupuesto extremeño para 2019 se conocerá «en una semanas», una vez que ya se conocen los Presupuesto Generales del Estado.

González señaló que también se demoraron el pasado año por el mismo motivo y aseguró que «ningún extremeño dude de que la Junta presentará presupuestos» y que estos seguirán la senda de los últimos, con políticas de expansión, que beneficien a los trabajadores y clase media.