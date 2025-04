Monago y Berlusconi se retiran o eso parece. Para ser más exactos, a Berlusconi lo han retirado al dejarle claro que no iban a apoyarlo ... para ser presidente de la República de Italia y Monago se retira él solo al entender que ha pasado su tiempo de aspirar a la presidencia de la Junta de Extremadura.

Monago y Berlusconi tenían una cosa en común: a ambos les parecía que lo importante en los periódicos era la foto, no el texto. Mis compañeros del HOY me contaban que a José Antonio Monago le preocupaban las fotos que se publicaban porque, decía, era en lo que se fijaban los lectores. Silvio Berlusconi, por su parte, le dijo a Pedro J. Ramírez algo parecido. Cuenta Pedro J. en sus divertidas penúltimas memorias que, en cierta ocasión, le hizo una entrevista y Berlusconi soltó un montón de barbaridades. Extrañado, Ramírez le preguntó si era consciente de lo que estaba diciendo y Silvio no le dio importancia a las palabras, pero exigió escoger las fotos con un razonamiento parecido al de Monago: «Las fotos las mira todo el mundo, pero las letras no las lee nadie».

Las dos anécdotas personales que escojo para divertir a los amigos en las tertulias de sobremesa tienen que ver con Monago y Berlusconi. La de Monago sucedió en la plaza de España de Mérida durante la campaña electoral en que perdió la presidencia de la Junta. Yo estaba allí para contar uno de aquellos mítines en los que Monago utilizaba las técnicas de los monólogos del Club de la Comedia. Era todo tan moderno, que salían raperos a cantar y el orador, micrófono en mano, interpelaba al público. En fin, un caramelo para un cronista.

Monago empezó a contar anécdotas de Manolo Chinato, ese letrista y vaquero de Extremoduro que aparece en la portada de los discos desnudo montando a caballo. Como servidor había entrevistado varias veces a Manolo Chinato, a Monago no se le ocurrió otra cosa que preguntar por mí en medio del mitin, que dónde estaba. La plaza llena, la pasión desbordada y servidor levantando la mano como en el cole: «Aquí, profe, aquí estoy».

La anécdota berlusconiana fue más inquietante. El 8 de febrero de 2002, o sea, hace justamente 20 años, se reunieron en Cáceres los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europa. Comieron en el restaurante del que hoy es hotel NH, dejaron entrar solo a los fotógrafos y yo le pedí una máquina a un compañero, me colé y así pude contar qué comían, de qué charlaban, quién se sentaba con quién y cómo dejaban desamparado al canciller socialista portugués, que acababa de perder las elecciones, justo al contrario que ahora.

Esa tarde, durante otro acto del encuentro ministerial, estando en el aparcamiento del Complejo Cultural San Francisco, se me acercó un tipo siniestro, bajito y discreto que se colocó a mi lado y, sin mover un músculo de la cara, musitó en mi oído lo siguiente: «Soy del servicio secreto de seguridad de la Moncloa. Se han quejado los italianos de que esta mañana ha entrado usted en la comida de los ministros disfrazado de fotógrafo. Si le pillo en otra parecida, no volverá a escribir nunca jamás en un periódico». Y desapareció.

La última vez que coincidí con Monago fue durante una comida de la Universidad de Mayores. Estaban él y Juan Carlos Rodríguez Ibarra y me lo pasé muy bien escuchándolos. Monago es muy buen fotógrafo, hacía retratos durante la comida y me mandó algunos al wasap. Pero Monago se va y viene gente nueva: María Guardiola, cuyos padres fueron a mi boda; Fernando Pizarro, que me manda cerezas en julio... Otro día escribiremos sobre ellos.