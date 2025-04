Monago deja sin fecha el congreso regional del PP hasta que se cierre la crisis nacional Pide disculpas a afiliados y votantes por la crisis abierta en Madrid, no se posiciona ni por Casado ni por Ayuso y dice que aún no tiene decidido si se presentará a la reelección como líder del PP extremeño

Celestino J. Vinagre Lunes, 21 de febrero 2022, 13:56 | Actualizado 20:24h. Comenta Compartir

"No vamos a someter a los militantes a más tensión innecesaria". Después de semanas de silencios, serio, en tono solemne, flanqueado por los dos presidentes provinciales, José Antonio Monago confirma lo que se intuía: no hay fecha para el congreso regional del PP. En Extremadura no hay sosiego -María Guardiola y Fernando Pizarro aspiran a ser presidente del PP extremeño- y en Madrid el asunto está peor, por la descarnada guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El último congreso del PP de Extremadura, con Monago reelegido como presidente, fue en marzo de 2017.

Ante ese panorama se impone quedarse quieto, no activar la convocatoria del congreso de la formación en la región. Si todo hubiera sido una balsa de aceite podría haber sido el 9 de abril. Ahora nadie se atreve a proponer fecha. Ni Monago, quien tiene la competencia formal de convocarlo y al que se le preguntó por la cuestión sin éxito en varias ocasiones semanas atrás, no los posibles aspirantes a sucederlo ni mucho menos Madrid, con otras prioridades.

«Hasta que no se calme la situación, no se convocará» la cita que debe definir la dirección popular en la región para los próximos cuatro años. Por situación se refiere al enfrentamiento abierto en Madrid entre la cúpula directiva que encabeza Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso,

«Se trata de encontrar el momento óptimo para celebrar el congreso y creo que convocarlo ahora sería no contribuir a una calma que el partido necesita», acaba de explicitar Monago en una comparecencia conjunta con los presidentes provinciales del PP pacense, Manuel Naharro, y del PP cacereño, Laureano León. Una comparecencia insual en la que dijo también que no tiene decidido si presentarse a la reelección. «No, no lo tengo decidido. Mi cuota de vanidad ya no es la misma que hace algunos años. He sido presidente de la Junta y teniente de alcalde de Badajoz con Miguel Celdrán durante 13 años», esgrimió. «La decisión (de no poner fecha al congreso regional) es mía porque soy el que puede convocarlo pero se la ha comentado también a ellos (León y Naharro) porque creo que debe ser así», ha rematado.

De esta forma, se confirma lo que en las últimas horas parecía claro: que el congreso regional no se iba a celebrar antes del inicio de la Semana Santa, con la fecha posible del 9 de abril que se manejaba en mentideros políticos y periodísticos. «Estamos viviendo unos momentos duros para los afiliados y el propio partido. No es lo que los ciudadanos esperan de nosotros como partido de gobierno, de Estado, que lo somos. Nos ponemos en la piel de los que sufren con la situación que está viviendo el PP y les ofrezco mis disculpas sinceras por lo que están sintiendo en estos momentos«, ha dicho Monago antes de confirmar que no ha fecha prevista en estos momentos para el congreso regional del PP.

Monago sostiene que abrir ahora o en unas semanas el proceso congresual interno no ayudaría a dotar de calma al PP extremeño. «Voy a intentar a contribuir que se calme la situación. Vamos a intentar calmarnos todos. No es lo mejor ni la prioridad para la organización convocar ahora el congreso regional», ha insistido. El expresidente de la Junta ha indicado que cuando decida convocarlo finalmente anunciará si se presenta o no a la reelección. «No lo he decidido todavía», agrega.

Pizarro valida el parón

Respecto a no fijar fecha aún para el congreso regional, el alcalde placentino Fernando Pizarro apoya esta medida. El aspirante a liderar el PP extremeño la ve "lógica y prudente" hasta que se calme la situación del PP nacional.

Respecto a la crisis abierta en Madrid, Monago no se pronuncia ni a favor de Casado ni de Díaz Ayuso. Si lo hizo, en cambio, Fernando Manzano, el número 2 del PP extremeño al ser su secretario general. Tres horas y media después de asistir a la rueda de prensa de Monago en la sede de Mérida, indicó a través de Twitter que una formación política "no puede vivir de espaldas a afiliados, a votantes" y que la "indignación en nuestras bases nuestros votantes está al límite". Manzano lo enlazó con un escrito que circula por las redes sociales, sin firma, en la que se apuesta por la dimisión de Pablo Casado y que una gestora dirija al PP nacional hasta que se celebre un congreso extraordinario.

Respecto a las concentraciones delante de la sede nacional del PP en la calle Génova, en las que se ha insultado a Pablo Casado y se le ha pedido su dimisión por parte de militantes y simpatizantes del PP de Madrid, José Antonio Monago ha dicho que «no me gusta el grito, ni los extremos. Yo viví cuando era presidente de la Junta gente que se concentraba junto a mi casa y me insultaba y no es algo agradable».

Ampliar Monago, esta mañana. A su izquierda, Laureano León. J. M. R. El acuerdo de fusión de Don Benito y Villanueva «nos llena de emoción» Monago ha felicitado a los ciudadanos de Don Benito y Villanueva de la Serena por su respaldo aplastante al proyecto de fusión de los dos municipios. El presidente del PP extremeño dice que la ciudadanía de la dos localidades ha tenido «una visión de futuro y pensando en el interés general» al avalar con su apoyo en la consulta celebrada este domingo. «Es un ejemplo para toda España. Una decisión valiente. Nos llena de emoción», ha remachado José Antonio Monago, quien asegura que cuando conoció el proyecto mostró su respaldo total, sin condiciones.

Temas

José Antonio Monago