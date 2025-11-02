Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:32 Comenta Compartir

Momentos duros para la periodista extremeña Berta Collado. La presentadora está viviendo unos días muy difíciles tras despedir para siempre a su madre, Alicia Rivera. «Estar por aquí sin ti va a ser muy jodido pero lo vamos a intentar. Échanos un cable desde donde estés, por si acaso. La casa huele a ti. Como siempre», ha dicho con tristeza a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.

La presentadora acaba de perder a su madre y ha compartido su pena y dolor con sus seguidores en una publicación en la que escribe una carta de despedida, dándole su último adiós, y mostrando algunos de los momentos más felices que ha vivido junto a ella.

Tras la muerte de su madre, a la que estaba profundamente unida, la televisiva Berta Collado ha querido agradecer la labor del personal sanitario extremeño que la han atendido durante los últimos días de su vida. Así, ha resaltado el trabajo, la atención prestada y la entrega mostrada por el equipo del Servicio Extremeño de Salud (SES). «Agradecer infinitamente al Servicio de Salud Extremeño, y especialmente a sus cuidados paliativos, su interés, su cariño, su responsabilidad, su delicadeza, su entrega y su amor. Gracias Beatriz y equipo. Vuestro trabajo da sentido a muchas cosas que nos cuesta aceptar. Nos abrís un camino en el dolor. Y un camino es mucho. Cuidemos la Sanidad Pública. Es lo mejor que tenemos», ha querido transmitir a todos los profesionales que han estado al cuidado de su madre.

Igualmente, ha dado las gracias a amigos y seguidores que le están apoyando en estos momentos de desconsuelo. «A todos los que me habéis dado vuestro amor. No sabré cómo agradecéroslo nunca», ha concluido a modo de reflexión.

Licenciada en Periodismo y máster en comunicación televisiva, Berta Collado, una habitual en distintos formatos televisivos desde hace casi dos décadas, se crió en Navalmoral de la Mata. Ella se siente muy extremeña y permanece muy vinculada a la región. Visita su tierra y a su familia cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo. Este verano pasaba unos días por el norte de Extremadura disfrutando de los pueblos de La Vera.

Ahora, su madre, uno de los mayores vínculos que la unen con Extremadura, ha fallecido. «Solo tú podías proyectar la elegancia, la serenidad y el valor que nos tumbaba a todos. Solo tú podías darnos una lección de vida como la que nos has dado, hasta cuando se estaba yendo la tuya», ha narrado la presentadora.

Para Berta, ella era uno de sus pilares fundamentales y una de las persona más importante de su vida. «Sin pretenderlo, despacio, sin hacer ruido, protegiéndonos, cuidándonos, intentando salvarnos del dolor… el que tú sentías más que nadie. Siempre ha sido así. Y no podías irte de otra manera. No hay mano más segura que la tuya, más libertad tan generosa como la tuya, más bondad tan aplastante como la tuya, más inteligencia tan viva como la tuya, más discreción tan elegante como la tuya. Ni intuición tan certera como la tuya. No existe nadie que mire a los demás con la gratitud que lo hacías tú…», ha escrito es una de sus publicaciones.

Sincera, se ha querido despedir de ella en esa desgarradora carta en la que ha hecho público su amor de hija. «No hay risas como las tuyas. Ni sentido del humor como el tuyo. Ni humildad como la tuya. Ni silencios mejores que los tuyos. Ni amor tan grande como el tuyo. No existe. No existe nada como todo lo que tenías tú».