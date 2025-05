Los Molinos, presa de la que beben 66.000 personas, sale de la situación de emergencia

Celestino J. Vinagre Sábado, 19 de octubre 2024, 08:42 Comenta Compartir

«Los Molinos se va pareciendo al que yo he conocido casi siempre, el de un embalse lleno o casi. Pero en los últimos años ... la imagen era la de un pantano muy seco». Francisco Buenavista, alcalde de Hornachos, no esconde su felicidad. Esta semana acaba para él con una sonrisa de oreja a oreja. Confiesa que para su pueblo (3.418 vecinos) y para unos 66.000 extremeños de la zona centro y sureste de la provincia de Badajoz la palabra sequía empieza a borrarse de su vocabulario al ver cómo está Los Molinos. Se esfuma una gran preocupación, la de no tener que agua de la que beber.

El año pasado, esta presa construida en 1983 sobre el río Matachel, en el término municipal de Hornachos, estaba en situación crítica. Apenas acumulaba, por estas fechas cuatro hectómetros cúbicos cuando su capacidad es de 34. Se empezaron a hacer pozos de sondeos como obras de emergencia. «Con cuatro hectómetros cúbicos la preocupación era máxima. Llovió y se arregló bastante la situación pero desde mayo hasta ahora ha llovido muy poco. Y en el verano se gasta mucha agua», explica el primer edil hornachego. «Pero este mes de octubre ha sido nuestra salvación. No es que ha llovido mucho en Hornachos pero sí lo ha hecho en pueblos próximos y sobre todo en Azuaga, donde nace el Matachel. Ya tenemos tranquilidad», remacha Buenavista a HOY. Un sosiego que se cuantifica en casi 25 hectómetros cúbicos embalsados en estos momentos. Y sigue entrando agua desde el río Matachel, caudaloso como hace tiempo no veían los más viejos del lugar, y del arroyo Retín, su afluente. Ha ganado casi nueve hectómetros cúbicos en cinco días. Un hectómetro cúbico supone mil millones de litros de agua. Es el consumo anual, más o menos, de una población de 15.000 personas. Los Molinos es fundamental para el abastecimiento humano en Extremadura. De su mancomunidad dependen alrededor de 33.000 personas, a las que se suman otras tantas de la mancomunidad de aguas de Llerena, enganchada ya casi de forma permanente al consumo desde la presa hornachega. Además, también beben de Los Molinos en ocasiones Zafra y pueblos de su entorno más próximo. Ampliar Dos jóvenes miran la presa de Tentudía, este viernes. Isabel Ambrona Tentudía apenas gana En un futuro más lejano que cercano, el planteamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadiana es que de Los Molinos también beban otros 21.000 vecinos de la comarca de Tentudía, en el sur regional. Son, sin duda, los que llevan padeciendo una situación de emergencia más permanente en Extremadura por la escasa agua acumulada en su presa, del mismo nombre y que no consigue llenarse a pesar de que es muy pequeña: cinco hectómetros cúbicos. El año pasado, por estas fechas, contaba con 0,6 hectómetros. Hoy son 1,68. Las precipitaciones, más o menos generosas en la zona sur de la provincia pacense, no han logrado mejorar en exceso su pantano, sobre el río Bodión. Por debajo de los 2 hectómetros se activa la fase de emergencia de su plan de sequía. De manera general, estar en umbral implica la recomendación a todos los municipios de la mancomunidad de Tentudía para reducir las dotaciones de abastecimiento a la población y a la industria en un 15% o la puesta en marcha de nuevo de los pozos de sondeos con los que ha ido solventando el problema, por etapas, en los últimos dos años. Ampliar Panorámica del embalse de Cijara, este viernes. Juan Antonio Bermejo Los grandes Salvo la intranquilidad que se mantiene en la comarca de Tentudía, la realidad es que este lluvioso mes de octubre ha empezado a llenar de nuevo los embalses extremeños. Casi todos. Porque se sigue manteniendo la excepción del de Alange, uno de los más grandes. Se mantiene con 106 hectómetros sobre 852 posibles, al 12,4% de su capacidad. Con todo, está ligeramente mejor que hace un año: tiene cuatro hectómetros cúbicos más que entonces. Entre los embalses de mayor capacidad, la entrada de agua es muy apreciable en el de La Serena, el mayor de España, que ha ganado 30,4 litros desde el lunes. El de Alcántara, se mantiene pero no porque no recoja agua sino porque la está soltando para producción hidroeléctrica al recibirla en grandes cantidades. En el de Cijara ha ingresado en cinco días 11 hectómetros cúbicos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión