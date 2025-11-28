Un mojino en Chamberí… En el número 64 de la madileña calle Gaztambide ha abierto este año el restaurante Emi, reconocido el martes con una ... estrella Michelin. Su impulsor y chef tiene 40 años, se llama Rubén Hernández Mosquero y ofrece una propuesta gastronómica inspirada en los principios de la Nueva Cocina Nórdica y trufada por técnicas japonesas y coreanas. ¿Cocina nórdica? ¿Es Rubén Hernández danés, noruego o sueco? Pues no, Rubén es mojino o regino, o sea, natural del pueblo pacense de Reina, desde donde dio el salto a grandes restaurantes de Copenhague, Tokio, Washington D. C. y Nueva York antes de desembarcar en Madrid, donde ha puesto en marcha el restaurante que anhelaba.

Rubén es hijo de un camionero y de una enfermera, se formó en la Escuela de Hostelería de Sevilla y pasó después por algunos de los mejores restaurantes del mundo: Noma, Geranium, Azurmendi, Il Ristorante Luca Fantin y Minibar by José Andrés para acabar en el restaurante neoyorquino Atomix, donde dirigió el área de Investigación y Desarrollo: Atomix pasó de ser el restaurante número 118 del mundo a ocupar el puesto número seis, siendo reconocido dos veces como el mejor de Norteamérica.

Pero al llegar 2025, tras diez años formándose en fogones del mundo, Rubén decidió que era el momento de volver a su país y poner en marcha un restaurante donde desarrollar todo lo aprendido. Y así ha nacido Emi Madrid, en un espacio de más de 200 metros cuadrados, con una barra en la planta baja para que 12 comensales disfruten de una privilegiada comida frente a la cocina vista y un reservado para grupos de cuatro y ocho personas con maridaje especialmente diseñado para ellos.

El éxito de Emi se constata al comprobar que las reservas se abren el día 1 de cada mes a las cero horas para todo el mes siguiente y las plazas, en un aforo limitado, se ocupan enseguida. El menú es del tipo degustación, incluyendo tres snacks, varios platos fríos y calientes, prepostre, postre y petits fours culminando la comida. El precio del menú degustación es de 175 euros. Hay tres opciones de maridaje, atendiendo a los gustos y estilo de cada comensal: Lirios (150 euros) con 12 copas, Nubes (300) y Estratosfera (600).

En la sala, el sumiller de Emi es el madrileño Miguel Ángel Millán, formado en España y el Reino Unido y con experiencia en las bodegas de grandes restaurantes como Jockey, Santceloni, Kabuki Wellington o DiverXo, donde fue durante seis años jefe de sumilleres antes de desembarcar en Emi. En 2023, fue incluido en el top 50 del prestigioso Best Sommelier Art of the World.

El proyecto del regino Rubén Mosquero apunta alto desde el primer momento. Su menú es una especie de viaje de Reina a Copenhague. En total, son 14 pases en los que se recorre gastronómicamente Extremadura, Corea y el Báltico. Entre los platos con resonancias extremeñas, la tartaleta de venado con mostaza y flores picantes, la panceta ibérica que acompaña al besugo madurado con kimchi blanco y calamar y el lomo de ciervo con curry japonés, colinabo encurtido y demi-glace de bogavante, donde Reina y Tokio se hermanan en los fogones.Rubén dedica este lomo de ciervo a su primo Boni, un gran cazador extremeño. Es un plato con memoria familiar.

La ceremonia gastronómica dirigida por el chef de Regina se desarrolla en un espacio diseñado por Lo Coco Arquitectura y CMC. La madera y la piedra se combinan con gracia, diversas esculturas complementan el conjunto y la crítica y las guías han saludado con expectación y sorpresa este proyecto, tan mojino como oriental y escandinavo, en Chamberí.