Rubén Mosquero en una imagen de la web de Emi. HOY
Un país que nunca se acaba

Un mojino en Chamberí

Restaurante Emi. El chef Rubén Mosquero nació en Reina y el martes recibió su primera estrella Michelin

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Un mojino en Chamberí… En el número 64 de la madileña calle Gaztambide ha abierto este año el restaurante Emi, reconocido el martes con una ... estrella Michelin. Su impulsor y chef tiene 40 años, se llama Rubén Hernández Mosquero y ofrece una propuesta gastronómica inspirada en los principios de la Nueva Cocina Nórdica y trufada por técnicas japonesas y coreanas. ¿Cocina nórdica? ¿Es Rubén Hernández danés, noruego o sueco? Pues no, Rubén es mojino o regino, o sea, natural del pueblo pacense de Reina, desde donde dio el salto a grandes restaurantes de Copenhague, Tokio, Washington D. C. y Nueva York antes de desembarcar en Madrid, donde ha puesto en marcha el restaurante que anhelaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

