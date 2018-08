El SES modifica el pacto de oposiciones para incluir la experiencia privada Según el nuevo documento publicado, el trabajo en los centros no públicos se valorará con 0,04 puntos ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 3 agosto 2018, 21:27

El nuevo pacto que regula los procesos de selección del personal del SES entró en vigor ayer tras su publicación en el DOE y sustituye así al firmado en julio de 2017 por la Administración y los seis sindicatos con presencia en la sectorial de Sanidad:UGT, CCOO, CSIF, Simex, Satse y USAE. El SES se ha visto obligado a cambiar el pacto por orden de los jueces, que instaron a su modificación para incluir en el mismo que se valorara la experiencia en los centros sanitarios privados, estén o no concertados.

Tras la negociación llevada a cabo con los sindicatos, se ha establecido finalmente, tal como aparece en el nuevo pacto, que la experiencia en la sanidad privada sea valorada con 0,04 puntos, menos de los 0,05 puntos establecidos para valorar la experiencia en otra categoría profesional en los centros públicos.

Fue el pasado mes de abril cuando el TSJEx ratificó la sentencia emitida cuatro meses antes por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida que, dando la razón a las 30 enfermeras que recurrieron el pacto en vía judicial, instó al SES a modificar el documento e incluir la valoración de la experiencia en los centros sanitarios privados, sean o no concertados. El pacto firmado en julio de 2017 establecía la no valoración para agilizar el proceso y evitar la litigiosidad.

El magistrado de primera instancia argumentó entonces, para instar a la modificación del pacto, que lo concertado en él «no puede vulnerar principios tales como el de igualdad en el acceso a la función pública o los de mérito y capacidad» y porque, «para excluir a determinados profesionales o no valorarles ningún mérito, si en realidad desempeñan funciones similares o poseen los mismos conocimientos o preparación», se deben argumentar los motivos. Y «la mera mención de evitar litigiosidad o hacer más ágiles los procesos selectivo, no se estima que cumplimente la explicación precisa del motivo por el que se excluye la experiencia profesional obtenida en el ámbito privado, concertado o no, de los profesionales que traten de participar en los procesos selectivos».

El TSJEx ratificó esta postura con respecto a las enfermeras igual que lo hizo en el caso de los farmacéuticos, que recurrieron igualmente el pacto por los mismos motivos. Por eso, el SESse ha visto obligado a modificar el pacto e incluir la valoración de la experiencia privada y a hacer extensiva esta valoración, además, a todas las categorías profesionales, más allá de enfermeros y farmacéuticos.