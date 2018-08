Modelo (¿qué modelo?) de Universidad

La Universidad de Extremadura pronto alcanzará medio siglo de existencia, y aunque el balance de su trayectoria y significación es claramente positivo, convendría reflexionar sobre ciertos aspectos perfectibles o revisables. La constructiva autocrítica siempre resulta saludable sobre todo en momentos críticos como los actuales, donde se percibe claramente la necesidad de adoptar decisiones trascendentes de cara a un futuro cada vez más exigente e implacable. De ahí, la importancia de mirar hacia atrás, 'sine ira et studio', de hacer una correcta lectura de cómo ha sido su evolución para encarar mejor los retos y decisiones que haya que adoptar.

La UEx nació en 1973 en plena agonía del franquismo y comenzó prácticamente su existencia en los años apasionantes y convulsos de la transición a la democracia y de la construcción del Estado de las Autonomías. Supuso en un primer momento un importante revulsivo para una sociedad anhelante de una institución de enseñanza superior, que sirviera como palanca de desarrollo y cohesión y que reorientase la abominable deriva socioeconómica de una región que se desangraba demográfica y anímicamente. Había muchas ilusiones y expectativas puestas en ella, a pesar de que el contexto socio-económico y las seculares rencillas interprovinciales no iban precisamente a facilitar las cosas. Así pues, la energía y vitalidad inherentes a todo lo que nace, estuvieron desde el principio condicionadas por unas exigencias extraacadémicas que definirían el modelo universitario extremeño: una universidad repartida entre dos capitales de provincia que rivalizaban y competían entre sí, y que sólo en determinadas ocasiones adoptaban actitudes complementarias. Los políticos del momento, en lugar de atajar, alimentaron ese estrecho provincianismo, y una inicial división entre ciencias y letras que a todos dejaba insatisfechos; si bien, la fraternal competencia sirvió para alimentar la personalidad y el espíritu reivindicativo de ambos distritos universitarios. Aunque el clima no era muy propicio, los frutos comenzaron a cosecharse: la ilusión y la improvisación imprimían en el ambiente un aire de optimismo y heroicidad juvenil que a muchos llenaba de entusiasmo. En 1983, pasados diez años, la región, que ya tenía su añorada Universidad, estrenaba su condición de comunidad autónoma, aunque entre sus iniciales competencias no figurasen algunas tan importantes como la sanidad y la educación. Por ello, en un principio este cambio tan importante apenas afectó a la UEx que, ya asentada, adoptaba los importantes cambios que la LRU del primer gobierno socialista español introduciría a nivel nacional. La UEx pasó pues su etapa juvenil a caballo entre la década de los 80 y de los 90, con una estructura académica que crecía y se iba fortaleciendo, y un emergente poder político regional cada vez más fuerte y afianzado.

Por ello, la siguiente etapa resultaría decisiva para el futuro de la Universidad extremeña. Se inició en 1995 cuando la Junta de Extremadura asumió las competencias en materia de Universidad y el PSOE volvía a ganar las elecciones autonómicas. Y cristalizó en octubre de 1996, cuando el presidente Rodríguez Ibarra compareció en sede universitaria para, en palabras literales, compartir un sueño y proponer un reto. Su sueño, duplicar el número de titulaciones existentes en ese momento en la UEx y hacerlo en tres años, y el reto, si la comunidad universitaria sabría convertir su sueño en realidad. El resultado fue que efectivamente, tres años después la UEx pasó de tener 45 a 74 titulaciones, y que las contadas pero significativas voces discrepantes que reclamaban reflexión y serenidad, fueron silenciadas, marginadas y atropelladas. No era la Extremadura de aquellos años lugar propicio para el debate y la discrepancia, en plena apoteosis del poder regional y con una dependencia más que complaciente por parte de importantes sectores universitarios, que se mostraron muy solícitos y comprensivos ante unos requerimientos de indudable trascendencia académica. Porque no fue sólo que la UEx se colocara entre las primeras del país en número de titulaciones, sino que la cuadratura del círculo se consiguió al conseguir que los nuevos títulos se repartieran al 50% entre las dos provincias extremeñas, con Plasencia, Mérida y Almendralejo ya plenamente incorporadas a la estructura universitaria regional. Y para completar el panorama, por no se sabe muy bien qué criterios, en lugar de intensificar y especializar a los campus con vistas a las interdependencias y complementariedades, se optó por diversificarlos, desaprovechando sinergias, hasta el punto de que llegado el tiempo surgió la amenaza felizmente contenida de la división de la Universidad. Así pues, con algunos alcaldes contentos, un minoritario sector de la Universidad perplejo, y en medio de una euforia desatada, la UEx adoptó un modelo que miraba más al siglo XIX que al siglo XXI, fruto de una lectura anacrónica y simplista de la realidad. Se adoptaba un modelo paternalista proteccionista – que ningún extremeño tenga que salir de Extremadura si quiere ir a la Universidad– justo en unos momentos en que se imponía el distrito abierto, se favorecía la movilidad y la captación de estudiantes foráneos, y se fomentaba un contexto de competencia entre universidades para lograr una mejor integración en lo que después se definiría como Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado en 1999 con el Proceso de Bolonia.

Lo que vino a continuación apenas disponemos de espacio para desarrollarlo aquí, pero sucintamente supuso, en una primera etapa, coincidente con la primera década del nuevo siglo, la consagración de ese modelo y su complicada adaptación a la nueva realidad universitaria española (LOU) y europea (Plan de Bolonia), con las disfunciones correspondientes fruto de las incongruencias referidas y de la dispersión y debilidad demográfica extremeña. Y una segunda década en la que la surrealista indefinición a nivel nacional del modelo universitario español y la crisis económica han tenido prácticamente adormecidas las energías universitarias. Con todo y pese a estas deficiencias de diseño y potencialidades desaprovechadas, la UEx ha venido desempeñando correctamente su función y ha resultado muy útil a la sociedad extremeña. No es ni mucho mejor ni mucho peor que la mayoría de las universidades españolas, que también sufren serios problemas estructurales de variada naturaleza. Pero los retos que vienen son de tal envergadura que exigen extremar la responsabilidad de todos. Es una cuestión de supervivencia en un espacio cada vez más competitivo, donde ya no caben ocurrencias ni fuegos de artificio, y en el que hay que encontrar el MODELO de adaptarse a los vertiginosos cambios que vienen, preservando las genuinas esencias de lo que siempre tuvo que ser la Universidad, y que sólo en algunas ocasiones fue.