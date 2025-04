Una moción de censura pone fin a 27 años de vadillismo en Alburquerque

Manuel Gutiérrez Regalado, de 62 años, maestro de profesión y desde hace cinco años técnico de la Diputación de Badajoz, es desde este martes alcalde ... . Pertenece a Independientes por Alburquerque (IPAL) y lo ha conseguido a través de una moción de censura sostenida por un grupo socialista renovado contra reloj.

Los movimientos comenzaron en 2021 tras varios años con las cuentas municipales prácticamente bloqueadas por una deuda creciente en las cuentas que hoy supera los diez millones de euros y es complicado concretar por la opacidad de la Corporación. Se han dejado de prestar varios servicios, pero el episodio más crudo ha sido los impagos a casi doscientos trabajadores municipales durante varios meses seguidos, lo que terminó por romper la paz social en este pueblo de 5.200 habitantes. En este contexto de tensión, en cuanto los afines a la ayer alcaldesa saliente, Marisa Murillo, comenzaron a dimitir el año pasado y casi nadie en la lista quiso ocupar las vacantes PSOE e IPAL sumaron sus tres y cuatro ediles respectivamente y con esa mayoría el pasado 25 de abril registraron una moción de censura.

Esta se sustanció hoy diez de mayo en un pleno extraordinario con la sala abarrotada (unas cien personas) y varias cámaras de televisión enfocando a los ediles y las reacciones del público, como algunos de los asistentes que se levantaban y daban la espalda a la alcaldesa derrocada cuando hablaba. Marisa Murillo, en la actualidad en el grupo no adscrito, intentó de nuevo una huida hacia adelante proponiendo primero que se levantara la sesión y después anunciando que impugnará ante la justicia la moción de censura pues la considera ilegítima.

Después leyó un discurso en el que cada vez que nombraba al exalcalde Ángel Vadillo, su mentor político, se producía un abucheo. El ambiente era totalmente opuesto a lo que sucedía en el pasado, cuando quienes recibían los desprecios eran los detractores de Vadillo.

Ampliar Murillo abandonó el pleno antes de que Gutiérrez recibiera el bastón J. V. Arnelas

Veintisiete años después otras personas no afines al tándem Murillo-Vadillo dirigen el Ayuntamiento alburquerqueño, ahora en manos de Gutiérrez-Prieto, por eso muchos de los asistentes al pleno calificaron la jornada de «histórica».

Manuel Gutiérrez, el nuevo alcalde, ha insistido hoy en la necesidad de un «abrir las ventanas para que entrara aire fresco» y las metáforas en este sentido se sucedieron en el resto de intervenciones de su bancada, desde donde se anunció que el primer paso será pedir una auditoría para conocer la situación real del Consistorio.

«Cabe todo el mundo»

Juan Carlos Prieto, nuevo teniente alcalde y único concejal que resistió en el grupo socialista tras la dimisión continuada de la lista de Murillo, subrayó ayer que el reto que afrontan es colectivo. «En este proyecto cabe todo el mundo, no es excluyente. No queremos borrar el pasado, pero sí aprender de los errores para no volver a cometerlos», declaró.

Por su parte, la portavoz de IPAL, Raquel del Pozo, se refirió al PSOE como «nuevos compañeros de viaje» e incluso reclamó la ayuda del PP, partido sin representación, pero que presentó la denuncia que terminó inhabilitando a Vadillo en las elecciones de 2019 y aceleró el declive de su proyecto político.

Esta coalición IPAL-PSOE se visualizó al final del acto cuando Gutiérrez ofreció a Prieto sostener con él un bastón de mando que desde 1995 ha empuñado Ángel Vadillo, que aun sin tener cargo todos saben que sigue influyendo en la política local, aunque ayer estuviera ausente.

La Corporación tiene trece concejales. El nuevo alcalde fue votado por siete miembros (cuatro de IPAL más tres del PSOE) mientras que tres concejales incluida la que ha sido hasta ahora la alcaldesa se opusieron a la investidura. Una de ellas, Laura Santalla, no asistió al pleno. El sexto edil que correspondería al escaño de la nueva oposición nunca tomó posesión, una muestra más de cómo se ha disuelto el núcleo de quienes gobernaron la localidad casi tres décadas.