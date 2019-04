Qué lleva a un partido a cambiar su cabeza de cartel a la Alcaldía a un mes de las elecciones municipales y a diez días de las generales, como ha hecho el Partido Popular en Cáceres ? Si a esta decisión le añadimos que la candidata ha sido alcaldesa de Cáceres durante ocho años la decisión se antoja muy grave. Una automoción de censura en toda regla; y una muestra de una gestión desastrosa en la elaboración de las candidaturas en Cáceres.

Desde hace muchos meses la imagen que transmitía el PP de Cáceres era de conflicto. De puertas afuera sus dirigentes se abonaban a la doctrina de 'no pasa nada', pero la realidad decía otra cosa: militantes notables que se fugaban a Ciudadanos, conflictos a la hora de elaborar las candidaturas.... De hecho Nevado fue confirmada después de semanas de rumores que decían que no lo sería. Y ahora, con las elecciones en puertas, un golpe de mano descabalga a la alcaldesa y candidata en favor de quien ha sido su número dos, Rafael Mateos, un político con fama de dialogante que se había apartado porque no quería compartir candidatura con Nevado. Ahí empezó probablemente la moción de censura, en la negativa de pesos pesados de PP cacereño a integrarse en una lista en la que Nevado fuera la número uno.

La escasa capacidad de Nevado para crear un equipo propio y para consensuar con la oposición (no hay que olvidar que revalidó la Alcaldía gracias al apoyo de Ciudadanos) han sido la razón última de su caída.

Estamos en un momento en que ningún político puede negarse a pactar si quiere llegar al poder. Se acabaron las mayorías absolutas, salvo excepciones, y toca ponerse de acuerdo. Y quien más dotado esté para articular mayorías sin traicionarse a sí mismo y a sus electores, más posibilidades tendrá de gobernar.

En la próxima campaña de las municipales, que empezará la misma noche del recuento del 28A, el PP de Cáceres se va a encontrar con la paradoja de tener que defender la gestión que ha hecho en la ciudad en los últimos ocho años y a la vez explicar por qué defenestra a la alcaldesa. No es fácil, pero los políticos practican contorsiones todavía más complicadas.

La semana de la moción a la alcaldesa ha traído también nuevas encuestas. La del CIS abunda en la victoria de Pedro Sánchez y, en lo que atañe a Extremadura, abre la posibilidad de que sea Ciudadanos, y no Vox, el que consiga representación por Cáceres y Badajoz.

HOY ofrece en estas mismas páginas la segunda oleada del sondeo elaborado por GAD 3 y las proyecciones son todavía más complicadas que en el anterior, publicado hace un mes. Quizá recuerden que a finales de marzo la encuesta concedía cinco escaños al PSOE, cuatro al PP y uno a Vox. Ahora el sondeo apunta a una novedad importante: abre la posibilidad de que Vox consiga representación en Cáceres, robe un escaño al PP y se haga con uno de los cuatro diputados que elige la provincia. En cuanto a Badajoz, se abren las opciones y ahora son Ciudadanos y Vox los que se disputan ese sexto escaño. Y siempre en detrimento del PP.

Esta predicción muestra hasta qué punto está reñido el resultado y cómo el PP está sufriendo el desgaste por su derecha y por su izquierda. Probablemente nunca antes una campaña había sido tan decisiva. La semana que queda, con sus polémicos debates y su guerra abierta a izquierda y derecha, será la que determine si estos sondeos que otorgan a Vox una fuerza muy relevante y que abren también la puerta a un importante crecimiento de Cs están acertados o bien se impone el voto útil al que apela Pablo Casado. El domingo se verá si los tradicionales votantes del PP son fieles a las siglas u optan por ponerle su particular moción de censura.