Una mochila de sabores para volver

La gastronomía es hoy en España un valor al alza, una marca que sirve para vender el país y de la que puntualmente se aprovechan algunas comunidades autónomas. Muchos cocineros son ya estrellas mediáticas seguidas por millones de personas y en sus intervenciones destacan que es necesario tener talento, cierto, pero sobre todo que se necesitan muchas horas de trabajo para alcanzar la excelencia. Parece que en España los grandes cocineros se concentran en la mitad norte del país, pero Extremadura tiene desde hace meses otra referencia en este campo, ahora en Badajoz, donde Juan Manuel Salgado ha regresado para instalarse con sus fogones al frente del restaurante Dromo. Se puede decir que ha vuelto a casa para ser profeta en su tierra.

Su nombre saltó a la fama cuando se convirtió en el único chef que ha ganado dos veces el Bocuse D'Or España, un evento que luego da lugar a un campeonato internacional al que este extremeño, de los más jóvenes en participar, ya ha acudido dos veces. Primero fue 2016 en Budapest (Hungría) y después, en 2018, en Turín (Italia), por lo que conoce bien el campeonato culinario más prestigioso del mundo. Éste no es un concurso cualquiera. Aquí se cocina ante un graderío, por lo que el ambiente es tan intenso como el de cualquier competición deportiva. Con una trucha ibérica y un cordero ganó el extremeño su primer título en este certamen, y con un rack de vaca y un lomo de San Pedro el segundo. Reconoce que trabajar con tensión no le asusta y con estas referencias en su curriculum Salgado lo demuestra.

En este 2019 este chef pacense ha seguido cosechando éxitos. Cada dos años se celebra el certamen nacional 'Cocinero del año', evento que tiene en el jurado a Martín Berasategui, Jordi Cruz, Raúl Resino o Dieter Muller, entre otros 'top' de la cocina internacional. Salgado ya estuvo en la final de 2016 y el pasado 15 de mayo superó la semifinal de la zona Sur, así que en 2020 participará en la final que se celebre en Barcelona durante la feria Alimentaria. En el Bocuse D'Or también sigue insistiendo y ya ha superado la criba autonómica después de cocinar una trucha y un cordero. Si todo le sale bien encadenaría tres victorias nacionales seguidas, algo impensable hace unos años.

Salgado reconoce ser un obseso de la cocina, de los que tiene un libro de recetas en la mesilla de noche. Después de muchos años trabajando con los mejores, este 2019 decidió volver a sus orígenes para montar Dromo, considerado ya uno de los restaurantes más punteros de Extremadura.

«El plato estrellaes un huevo frito, pero la gente se sorprende cuando lo ve»

Este joven de 29 años nació en la barriada pacense de San Roque y ha trabajado los últimos años en el restaurante Caelis del hotel barcelonés de cinco estrellas Ohla, donde era jefe de cocina. De inspiración francesa, el chef es Romain Fornell y tiene una estrella Michelín.

Salgado busca ahora su propio camino y para ello ha elegido Badajoz en un pequeño restaurante de unos 30 comensales. Está en la Plaza de la Molineta de la capital pacense rodeado de otros muchos negocios de hostelería.

«Vuelvo porque a uno le gusta ser profeta en su tierra. Estando fuera estos años siempre me he sentido querido y ahora que he llenado mi mochila de conocimientos quiero agradecerlo con este proyecto», decía a este diario unas semanas antes de inaugurar Dromo, cuando desveló a este diario su nuevo proyecto, el cual describe como «alta cocina informal».

Dice este profesional de la cocina que el perfil de sus comensales es variado. «Vienen desde matrimonios mayores a grupos de gente joven o parejas de veinte años que quieren celebrar su aniversario de manera especial y aquí saben que siempre habrá algún plato que va a sorprender».

El restaurante lo lleva junto a su pareja y abrió sus puertas el pasado 13 de febrero, víspera de San Valentín. Más de seis meses después cree que ya tiene perspectiva suficiente para valorar el inicio de esta nueva etapa. «Mi pareja y yo nos fuimos de Badajoz con apenas 18 años y nos apetecía conocer nuestra ciudad ya de adultos para poder sumar en su oferta gastronómica después de haber visto cocinas y restaurantes a lo largo de todo el mundo. Esta es una ciudad que en este campo tenía ciertas limitaciones, pero a mí como emprendedor esto me da muchas ideas, muchas posibilidades para aportar cosas, ya que si te vas a una ciudad como Madrid o Barcelona parece que esté todo inventado. Al final en Badajoz empiezas con algo de miedo, pero la experiencia está siendo muy positiva porque creo que he encontrado mi hueco. Lo veo en las caras de felicidad de la gente, por eso da igual las horas que eches en la cocina. En realidad yo no desconecto y lo mismo se me ocurre algo para incorporar al menú en mitad de la madrugada que cuando estoy de vacaciones y veo algo interesante en un chiringuito».

Se fue con 16 años

Salgado creció en el barrio pacense de San Roque y con 16 años abandonó Extremadura para estudiar en la Escuela de Hostelería de Cádiz, uno de los centros formativos más destacados de la gastronomía nacional. En aquel periodo compaginó la formación con la experiencia trabajando en varios locales de la capital gaditana.Él mismo ha reconocido que era un poco trasto en el colegio, de ahí que marchara pronto de las aulas para buscar su camino en lo que siempre le apasionó.

Aldebarán (una estrella Michelin), Calima (dos estrellas), Martin Berasategui (tres), Quique Dacosta (tres), Dos Cielos (dos) y Dani García (tres) antes de recalar en el citado Caelis barcelonés (una estrella) son algunos de los restaurantes por los que ha ido pasando y donde ha ido llenando su cabeza de conocimientos e ideas culinarias que ahora ha volcado en Extremadura desde febrero de este año, cuando abrió sus puertas Dromo.

«Yo no desconecto, lo mismo se me ocurre algo de madrugada que observo algo interesante en un chiringuito»

«Es una cocina clásica pero desenfadada, en la que destacan la mezcla de elaboraciones clásicas y modernas con el objetivo fundamental de sorprender al comensal», anuncia en su página oficial de Internet, donde se pueden leer algunas de las elaboraciones que pone a disposición de sus comensales: Ensaladilla de atún con mahonesa de plancton, ceviche de lubina al estilo de Lima, ravioli de pato con salsa de foie y su jugo, o cochifrito con salsa Hoisin y encurtidos son algunas de sus propuestas de su menú. Sin embargo, afirma que hay un plato especial que es el que más éxito tiene y que de momento no puede sacar de su menú cuando renueve su oferta este otoño. «No sé si es el plato estrella, pero desde luego el que más se conoce. Se denomina huevo frito con patatas y dados ibéricos, pero la gente se sorprende porque no tiene nada que ver con lo que uno espera, igual que la ensaladilla de atún rojo o el pulpo con risotto de patata».

Menú viaje

De cara a esta temporada Dromo va a renovar su menú degustación (70 euros). «Lo llamamos 'menú viaje' basándonos en lo que significa 'dromo' y porque son como pequeños bocados de Perú, Colombia, Canarias, Cataluña, ... de varios sitios del mundo yo soy consciente que antes cuando cocinaba en Barcelona lo hacía para turistas, pero ahora lo hago para gente de Badajoz que ya tienen a mano productos como un buen jamón, ahora no me veo en la necesidad de defender tanto el producto extremeño, pero sí siento la obligación de ser el nexo para que la gente pruebe, por ejemplo, un guisante del Maresme o una trufa negra de Teruel», explica.

Según adelanta, el nuevo menú degustación consta de nueve platos que consiste en dos pases de snacks con cinco elaboraciones, un apartado denominado 'toma pan y moja' con tres variedades de pan con el mejor aceite, una mantequilla francesa salada y una manteca colorá artesanal, además de cuatro entrantes, un pescado, una carne, un prepostre y un postre.

Aliados extremeños

En su nueva peripecia por tierras extremeñas el chef Salgado ha tenido que ir encontrando aliados. Entre otros ha empezado a colaborar con Fátima, una afinadora de quesos de Zafra que le asegura que cada queso con el que cocina le llega en su mejor momento; con Eugenio, de la panadería artesanal Pan Contigo de Badajoz, donde también escoge productos de la carnicería Donoso, o con una almazara de la Sierra de Gata donde elaboran el aceite As Pontis, su favorito.

«Aquí he salido ganando una familia y recuperar a mis amigos»

En su opinión, al regresar a casa y apostar por Extremadura ha tenido que renunciar a varias cosas, como una oferta de servicios más limitada que en cualquier gran ciudad. Sin embargo, poniendo pros y contras en una balanza el saldo lo considera positivo. «He salido ganando una familia –tiene a sus padres y una hermana–, recuperar a amigos de la infancia y poder vivir en una ciudad tranquila como Badajoz. El personal que me he traído de Barcelona está encantado y les sorprende que aquí se haga tanta vida en la calle y que la gente vaya andando a todos los sitios, no como en Barcelona que te pasas muchas horas metido en un metro», dice este chef pacense que ha conseguido formar en Badajoz un equipo de ocho personas a los que considera que «son como mis pies y mis manos». Lo dice porque ahora tiene que atender, además, un negocio del que es gerente, no solo una cocina y los platos que salen de ella, por eso afirma que necesita confiar plenamente en su plantilla.

Entre las tareas pendientes que tiene por delante reconoce que apenas conoce la gastronomía portuguesa, de hecho aún no ha se ha sentado en El Cristo, el famoso restaurante de Elvas por donde ha pasado prácticamente todo Badajoz. Sin embargo, en estos primeros meses después de tantos años emigrado, no pasa por alto la calidad y variedad de los desayunos de Badajoz en cuanto a tostadas. «En Barcelona es que no se sale del croissant y la magdalena, y lo normal es que si te ponen una tostada sea en pan de molde y como mucho hasta las once de la mañana, que es cuando ya se empiezan a vender los bocadillos», comenta.

Cada vez más exigencia

Salgado reconoce que la gastronomía hoy día pasa por un buen momento en España, pero cuando lo analiza concluye que esto tiene sus pros y sus contras. «Por un lado hay mucha intoxicación, pero por otro los comensales se han vuelto más exigentes y el nivel medio sube porque el cliente tiene más información. Otro momento que además nos ha tocado vivir ahora es el de convivir con las redes sociales, lo cual puede llegar a ser un arma de doble filo», opina.

Pese a todo ello, añade, quienes van a un restaurante siempre buscan lo mismo, tanto en Extremadura como en cualquier parte del mundo. «La gente quiere que lo que pida esté rico», zanja.

