Casi la mitad de los extremeños no ha leído un libro en el último año

Los extremeños van poco al cine, a los museos y al teatro, o en cualquier caso mucho menos que los demás españoles. También están entre ... los que menos leen. De hecho, solo hay una comunidad en la que casi la mitad de las personas que han sido preguntadas han confesado haber leído algún libro en el último año, la extremeña, el 47,9%, según se desprende de la encuesta del Ministerio de Cultura sobre hábitos y prácticas culturales 2024/2025 que ha sido publicada este mes de octubre.

Este trabajo se realiza por primera vez con periodicidad bienal, dotando de continuidad a los realizados en las ediciones trienales y cuatrienales anteriores. Para el mismo, se han entrevistado a 16.520 personas, siendo la muestra en Extremadura de 616.

Hay pocos ámbitos en los que Extremadura destaque por sus hábitos culturales. Uno de los epígrafes que lidera esta comunidad es porque se trata de la región en la que más interesan las exposiciones, museos, galerías de arte y yacimientos. En cambio, cae otra vez al final de la tabla porque figura entre las que menos visitaron estos lugares en el último año.

Es la región donde más interesan las exposiciones y museos; sin embargo, es donde menos se visitan

Los extremeños son los que menos prefieren ver las películas en versión original subtitulada

El motivo que más influye en los extremeños para no ir con más frecuencia a los museos es que 'hay poca oferta en mi zona', que es lo que responde el 28,8%, el segundo mayor índice del país tras La Rioja, donde este motivo tiene más peso, el 33%.

La lectura en todas sus vertientes, las artes escénicas o el cine también son hábitos por los que pregunta la encuesta del Ministerio de Cultura, que ofrece los datos no solo por edad o sexo sino regionalizados.

En Extremadura el grado de interés por la lectura en general también es el más bajo, 5,6 sobre un máximo de 10, si bien aquí el grado de interés no ofrece grandes diferencias entre territorios y solo una comunidad supera el 7, las Islas Baleares.

En cuanto a personas que leyeron libros, prensa o acudieron a bibliotecas, el dato también es bajísimo para Extremadura, del 47,9%, única comunidad que se encuentra por debajo del 50%, siendo Ceuta y Melilla, Cataluña y Aragón las más interesadas, todas por encima del 70%. Hay que decir que el mayor porcentaje, el 23,6%, que contestaron tener un mínimo interés o nulo por la lectura (de 0 a 2 en una escala hasta 10), fue el de los extremeños.

Al 18,5% no le gusta leer

Cuando se pregunta por qué no se lee con más frecuencia, la respuesta mayoritaria (44%) en Extremadura, al igual que en el resto de comunidades, es 'no tiene tiempo', si bien la justificación 'no me gusta leer' la da el 18,5% de los extremeños, siendo este el porcentaje más alto del país.

Hay que añadir que el 34,9% de los extremeños ha comprado algún libro en el último año y este es el índice más bajo del país, muy alejado del de Aragón, que es el más alto con el 60,1%

Con todo, el 84,8% de los extremeños, superando a comunidades como Andalucía, Madrid o Murcia, ha declarado haber leído en el último mes en algún formato. Por tipos de lectura el 33,3% lo hizo leyendo un libro, (índice más bajo), el 68,3% leyó la prensa (tercero más bajo), el 21,9% enciclopedias (el más bajo con mucha diferencia), el 20,5% leyó blogs y foros (el más bajo de España) y el 46,2% redes sociales (el segundo más bajo de España seguido del País Vasco).

Artes escénicas

La encuesta también pregunta por el interés en las artes escénicas, lo que incluye teatro, ópera, zarzuela, ballet o danza y circo. Con 4,2 sobre 10, Extremadura empata con Murcia como las dos comunidades con menos interés, siendo la nota más alta es de 5,7 en la Comunidad de Madrid. El teatro, con un 4,8 es el formato que más interesa en la región, muy por delante del resto y siendo Extremadura, con un 4,3 donde más interesa el circo de todo el país.

Según este ámbito de la encuesta, el 21,3% de los extremeños (tercer índice más bajo del país) acudió a algún espectáculo de artes escénicas en el último año. El 17,8% señaló el teatro a mucha distancia de la ópera (1,9%), la zarzuela (0,4%), el ballet o danza (3,1%) y el circo (5,2%).

'No tiene interés' (28,1%), 'No tiene tiempo (21,6%) o, al igual que con los museos, 'la poca oferta en mi zona' (18,7%) son las contestaciones mayoritarias para explicar por qué los extremeños no van más al teatro por delante de 'hay poca información' (10,2%).

Como curiosidad, el 91,3% de extremeños contesta no haber ido 'nunca o casi nunca' a ver una zarzuela y el 88,1% a la ópera, en ambos casos los porcentajes más altos del país donde la media también es muy alta y ronda el 80%.

La música y el cine

En cuanto a la música en general, el interés de los extremeños es del 7,6 sobre 10, siendo de 4,1 el interés por la música clásica, de 6,2 por conciertos de música actual y de 7,8 escuchar música, valoraciones todas acordes a la media nacional. En cambio, en cuanto a asistencia a conciertos en el último año, los extremeños van poco a estos eventos, solo el 28,5% contestaron que sí acuden, aunque en Murcia (25,9%) van aún menos. De esos conciertos la mayoría (26,2%) fueron de música actual y solo el 5% de música clásica, en este caso el índice más bajo del país, ya que en Murcia fue el 9%.

En cuanto al cine, el interés de los extremeños sí se acerca a la media nacional. El 29,9% tiene un interés de 9-10 sobre 10; y el 34,9%, de 7-8.

Cosa distinta es la asistencia al cine, ya que solo el 36,4% ha declarado haber ido a una sala en el último año y este es el porcentaje más bajo del país, donde Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid superan el 50% los que fueron al cine al menos una vez en el último año.

En cuanto al tipo de cine, los extremeños se encuentran entre los que más interés tienen por el cine español de todo el país, 7,1 sobre 10, más que por el europeo (6,8), asiático (4,7) o latinoamericano (5,2), si bien es el cine norteamericano (7,4) el que más interesa en la región. Por otro lado, solo el 5,8% –el segundo índice más bajo del país– prefiere ver las películas en versión original subtitulada cuando en la Comunidad de Madrid este índice es el más alto de España, del 15%.

Por otro lado, el 8,2% de los extremeños –también el porcentaje más bajo de España– contestaron en la encuesta haber comprado una película en el último año y el 6,4% haber comprado una serie, solo por delante de Murcia, donde pagó menos gente por adquirir una serie.