Personas leyendo en una biblioteca de Mérida en una foto de archivo. HOY

Casi la mitad de los extremeños no ha leído un libro en el último año

La encuesta del Gobierno sobre hábitos culturales es demoledora para la región, a la cola en varios epígrafes

J. López-lago

BADAJOZ.

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los extremeños van poco al cine, a los museos y al teatro, o en cualquier caso mucho menos que los demás españoles. También están entre ... los que menos leen. De hecho, solo hay una comunidad en la que casi la mitad de las personas que han sido preguntadas han confesado haber leído algún libro en el último año, la extremeña, el 47,9%, según se desprende de la encuesta del Ministerio de Cultura sobre hábitos y prácticas culturales 2024/2025 que ha sido publicada este mes de octubre.

