La mitad de las comunidades de vecinos de Extremadura tendrán que adaptar sus ascensores a partir del 1 de julio

El desembolso La Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) estima que las comunidades de vecinos que tengan que hacer modificaciones en sus elevadores tendrán que hacer diferentes desembolsos en función de la antigüedad del aparato, su tecnología y el mantenimiento que haya tenido, entre otras cosas. No obstante, prevén que el nivel de gasto más común oscilará entre los 1.000 y los 8.000 euros.

Multas Aquellos que no cumplan con esta nueva instrucción se enfrentan a sanciones en función de la gravedad de la infracción. Las leves pueden ser sancionadas con multas de hasta 60.000 euros. Las infracciones graves con hasta 6.000.000 euros, y las muy graves con hasta 100.000.000 euros. Se considera infracción leve, por ejemplo, la no comunicación de los datos a la Administración competente. Grave, por ejemplo, la expedición de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos. Y una infracción considerada muy grave sería la negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector.