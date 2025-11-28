La mitad de las compras de viviendas se realizan todavía sin necesidad de hipoteca en Extremadura

Prácticamente al 50% se dividen las compras de vivienas que en Extremadura se fectúan mediante un crédito hipotecario que las que se firman sin necesidad ... de hipoteca, sin embargo estas últimas continúan siendo mayoría.

Los datos del Consejo General del Notariado constatan que entre enero y septiembre de este año fueron 10.812 las adquisiciones de viviendas que se registraron en la región y 5.328 las hipotecas sobre viviendas formalizadas: es decir, un 49,3% del total de operaciones.

Aunque la compra de una vivienda sin recurrir a un préstamo hipotecario era algo extraño hace unos años, la tendencia se invirtió debido a la fuerte subida de los tipos de interés y a la bonificación de las donaciones de padres a hijos, que en muchos casos se utilizan para acceder a una vivienda en propiedad. También la vuelta al ladrillo como refugio inversor en etapas de inestabilidad y el encarecimiento del mercado inmobiliario, que ha expulsado a los compradores que no pueden adquirir una propiedad al contado, son otros de los factores que han influido.

En 2024 únicamente se solicitaron préstamos para menos del 43% de las operaciones que se firmaron en la comunidad

Al revés, en el último año, las mejores condiciones hipotecarias que han estado ofreciendo las entidades bancarias –aunque no es una situación que se vaya a prolongar en el tiempo– han favorecido un considerable aumento en la formalización de hipotecas.

Esta evolución en 2025 se nota especialmente en Extremadura, donde se han conformado 1.148 hipotecas más que en el año anterior (un 27,5% más entre enero y septiembre). Y es que en el pasado ejercicio (también en los tres primeros trimestres) fueron más de un 57% de las compras de viviendas que se hicieron sin un crédito hipotecario. Es una variación de siete puntos en tan solo un año.

No es una realidad que se produzca únicamente en la región. A nivel nacional sí son mayoría las operaciones que se han formalizado mediante una hipoteca en lo que va de año, mientras que en 2024 fueron el 47,6%.

Las hipotecas más reducidas

En cuanto a las cuantías de las hipotecas que se conceden, en Extremadura continúan siendo las más reducidas. En septiembre el importe medio fue de 100.950 euros en la región. Muy alejados de los 183.118 euros en los que se situó la media a nivel nacional y, por supuesto, nada que ver con los más de 250.000 euros por los que se conforman los créditos hipotecarios en Baleares y los más de 300.000 euros que se solicitan en Madrid.