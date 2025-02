Cerca de la mitad de los casos de ómicron en España se detectan en Extremadura

Desde que ómicron empezó a extenderse por diferentes países de Europa, esta nueva variante poco ha tardado en llegar a Extremadura y ahora el ... SES ya ha confirmado 17 casos. Eso supone casi la mitad de los detectados en todo el país, donde llegan ya a 40, según anunció en la tarde del miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Además, se espera que en los próximos días se confirmen nuevos casos de esta nueva variante en Extremadura porque las muestras sospechosas son cada vez más, según ha dicho el consejero de Sanidad, José María Vergeles. Solo en la tarde del miércoles tenían 24 en el laboratorio de Cáceres y otras tantas en el de Badajoz.

Con esas cifras, Vergeles se ha referido explícitamente a este factor como uno de los responsables en la subida de contagios que se están registrando en los últimos días. «Ya dijimos que iba a subir la incidencia. Un factor importante es la repercusión de la presencia de la variante ómicron. En España en general, porque ya hay casos en todas las comunidades autónomas, y en Extremadura en particular. Prevemos que en pocas semanas será la variante dominante», ha indiciado el titular de Sanidad antes de añadir que se atisba esperanza porque según los científicos parece que produce menos gravedad y responde también a las vacunas.

En cuanto a la gran cantidad de casos registrados en la región extremeña en comparación con los del resto de España, Vergeles asegura que depende mucho de la secuenciación que se haga. «Si la Organización Mundial de la Salud dice que hay 77 países afectados, dígame si no es adecuado pensar que todas las comunidades tienen ómicron aunque no las tengan secuenciadas o no lo sepan. Ómicron lleva un tiempo con nosotros y nosotros lo que hemos hecho ha sido secuenciarla. Ahora es muy difícil hacer extrapolaciones de personas infectadas y hay que esperar algunas semanas epidemiológicas para sacar conclusiones».

En cualquier caso, lo que está claro es que esta variante va cogiendo terreno a la delta, la predominante hasta ahora. De hecho, el pasado 13 de diciembre el Ministerio de Sanidad publicó su último informe sobre variantes y en el detallaba que había 36 casos de ómicron. Apenas un día después ya eran 40.

En Extremadura, los casos de ómicron no se han convertido en hospitalizaciones y Vergeles hace un llamamiento al cumplimiento de las medidas de prevención. Asegura que para cualquier variante se combate con la regla de las 6M (mascarilla, lavado de manos, metro y medio de distancia de seguridad, maximizar ventilación, minimizar contactos y mantenerse en casa si es positivo o contacto estrecho).

Además de ómicron, el otro factor que explica la subida de contagios es la movilidad de la población. «Venimos del Black Friday el y puente de diciembre», ha dicho Vergeles.

También ha agradecido que la gente siga confiando en la vacunación. «El proceso de vacunación no se ha terminado. Los que no se hayan vacunado por cualquier motivo y que crean que es el momento pueden contactar con su centro de salud. Que está claro que las ventajas de la vacuna son muy importantes en cuanto a reducir la enfermedad grave y los fallecimientos», ha asegurado.