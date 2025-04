Más de la mitad de los 10.000 fijos discontinuos extremeños no está trabajando

Los contratos fijos discontinuos se han duplicado en Extremadura en el último año. La reforma laboral aprobada en 2022, que redujo los modelos de ... relaciones laborales y restringió las eventuales a situaciones muy específicas, ha servido para elevar el número de trabajadores indefinidos en la región en más de 37.000.

Una pequeña parte de ese incremento corresponde a la figura de los fijos discontinuos que, según los datos de la Seguridad Social para el mes de febrero, son 10.184 en Extremadura. Un año antes eran 4.810. Es decir, hay 5.374 más, un aumento del 112%.

En números 10.184 Contrato en vigor trabajadores extremeños son fijos discontinuos 5.878 Inactivos de los fijos discontinuos han cobrado en febrero una prestación por desempleo

Sin embargo, desde la aprobación de la reforma laboral ha planeado la duda de cuántos de esos fijos discontinuos están trabajando realmente. La semana pasada el Gobierno informó que a nivel nacional más de la mitad estaban parados al finalizar 2022. En números, de los 833.648 fijos discontinuos, 443.078 estaban en situación de inactividad. Más de un 53%.

En Extremadura el porcentaje es algo superior. La Consejería de Empleo confirma que 5.878 extremeños que tienen un contrato fijo discontinuo percibieron una prestación por desempleo en el mes de febrero. «Se espera que, a partir de este mes, esta cifra disminuya debido al comienzo de la etapa más activa en nuestro mercado laboral», apuntan desde la Consejería de Empleo. En estos momentos están inactivos el 57% de los 10.184 fijos discontinuos que contabiliza la Seguridad Social.

Con esas cifras, y contabilizando como parados a estos asalariados que no trabajan pese a tener un contrato en vigor, la región tendría un desempleo real de 90.912 personas: las 85.034 que recoge el SEPE (Servicio Público Estatal de Empleo) en sus datos relativos a febrero más los 5.878 fijos discontinuos que no están activos. «Estas personas no computarán como nuevas altas a la Seguridad Social al volver a su periodo de actividad», remarcan en Empleo.

Poco peso

A pesar del importante incremento de la modalidad del fijo discontinuo, lo cierto es que esta figura tiene un peso muy reducido en el mercado laboral extremeño. Apenas representan el 3,83% del total de asalariados, que Extremadura son 265.567. Es una de las ratios más reducidas de España, junto a País Vasco (3,46%), Madrid (3,51%) y Castilla y León (3,76%).

112% Reforma laboral se han incrementado los fijos discontinuos en Extremadura durante el último año 13 Menos eventuales puntos han aumentado los contratos indefinidos desde febrero de 2022

La hostelería y la educación son las actividades económicas que, a nivel nacional, tienen un mayor número de contratos fijos discontinuos. Eso supone que la presencia de este modelo de relación laboral sea muy dispar según la provincia. Por ejemplo, en Cáceres se eleva hasta el 4,6% mientras que en Badajoz no llega al 3,4%. La media nacional se queda en el 5,2%.

La reforma laboral sí ha logrado en la región cumplir con el objetivo de reducir la eventualidad. En el último año se ha producido un sustancial aumento de la contratación indefinida. Y no sólo en números totales, con los ya mencionados 37.000 trabajadores fijos más que hace un año. En la actualidad, sumando todos los fijos discontinuos, un 66,7% de los asalariados extremeños tienen un contrato indefinido frente al 53,8% de febrero de 2022. Aun así, el porcentaje actual es el más bajo de todas las regiones y la media nacional se eleva hasta el 77,4%.

Buena parte del crecimiento de los indefinidos en Extremadura se debe a la transformación de contratos temporales en fijos, ya que la cifra total de asalariados ha crecido en algo más de 5.000 personas en los últimos doce meses. Los datos de la Seguridad Social constatan que hay 31.350 trabajadores eventuales menos en la región que hace un año, para dejar la cifra total en 48.000.