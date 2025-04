Una miss Badajoz que pelea por la salud mental

Belleza, pero con sustancia. Los certámenes para escoger miss y mister han cambiado mucho en los últimos años y ahora los candidatos no solo deben ... ser guapos, también deben defender un proyecto social y saber promocionar su tierra. Este será el reto de Susana Galache González, una pacense de 27 años que en junio luchará por representar a España en Miss Mundo.

Desde 2013 la representante española del certamen mundial se escoge en el concurso Miss y Mister World Spain. Este año la gala final será el 18 de junio en Can Xaubet (Barcelona). En la categoría femenina se enfrentan 52 aspirantes representando a las provincias españolas y las ciudades autónomas. Cada una debe hablar de un problema social que le preocupe.

«No solo es la belleza, ni la competencia a ver quien es más o menos guapo. Cada miss o mister presenta un proyecto social al que quiere que se le de voz», explica Galache. En su caso ha escogido la salud mental. «Me parece algo prioritario y no se habla mucho de ello. Hay gente que vive en depresión o con ansiedad y las ves, o te tomas algo con ellas y están bien, pero se van a sus casas y se hunden. Se tiene que dar voz, normalizar, que una persona, si está mal, pueda hablar de ello. Tampoco hay que quitarle importancia a sus sentimientos, o decir, estás exagerando».

Por propia experiencia

«Es importante empatizar, y a día de hoy, brilla por su ausencia», explica Susana Galache que confiesa que ha escogido la salud mental inspirada por su propia experiencia. Su carrera como modelo, e incluso el fichaje para representar a Badajoz en Miss World Spain, le llegó a través de las redes sociales donde esta pacense tiene muchos seguidores. Sin embargo, también ha conocido el lado más duro de la presencia en Internet.

La visibilidad en redes para esta joven pacense ha supuesto presiones, comentarios desagradables e incluso convivir con los llamados 'haters' (odiadores), personas que se dedican a hacer comentarios ofensivos. Mantener una buena imagen en vídeos y fotografías también puede causar ansiedad.

«Siempre digo que en redes no es oro todo lo que reluce, hay muchos esteoreotipos. Hay que tener cuidado con la imagen, lo importante es lo que tu veas al mirarte a ti mismo. Ser tú misma», dice Susana. Esta joven pacense admite que ha sufrido por la presión de las redes. «He llorado muchísimo». Y ahora quiere que su testimonio sirva para ayudar a otros. «Que nadie te apague es mi lema porque he sentido que me apagaban».

Su campaña en favor de cuidar la salud mental se presentará en un vídeo de tres minutos que ha preparado esta joven. También debe aportar al certamen otro vídeo presentando Badajoz. Este reto también le ilusiona mucho porque le encanta su ciudad y quiere aprovechar la visibilidad del certamen para presumir de sus lugares. «Tengo que presentarme en ese vídeo y quiero que se vea el centro, el río, las callejuelas del Casco Antiguo, también me encanta San Roque...».

El certamen se celebra durante varios días en los que también tendrá que mostrar su traje regional, desfilar y, de forma optativa, puede participar en un concurso de talentos. Ella lo hará mostrando sus dotes como actriz, una profesión que le encanta.

Galache estudió en el colegio Lope de Vega y luego en el instituto Zurbarán. Su carrera de modelo comenzó en las redes sociales cuando tuvo su primera cámara fotográfica. Estas semanas está volcada en los preparativos de cara al certamen «con muchos nervios, pero con mucha ilusión».

Espera que el certamen sea un espaldarazo para su carrera, ya sea como modelo o actriz. «Y tener un altavoz para hablar de lo que me importa», concluye.