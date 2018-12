El Miró que esconde Beatriz Beatriz Herrera junto a dos cuadros de Miró que ha pintado. :: Pakopí La Fundación Magdalena Moriche fomenta el arte entre discapacitadosGrupos de jóvenes y chicos con inteligencia límite aprenden juntos pintura, fotografía y cine ANTONIO GILGADO Badajoz Domingo, 30 diciembre 2018, 10:13

Hasta el verano pasado, Luis Jiménez nunca había utilizado una réflex. Le bastaba el móvil para sacar fotos. No le interesaba mucho. Ahora presume de algunos retratos en blanco y negro con una Canon profesional que se pueden ver en el centro joven del paseo fluvial de Badajoz. «La gente no se cree que sean mías». No se separa de la cámara.

Beatriz Herrera descubrió el año pasado a Joan Miró. Ha estudiado su obra y se ha atrevido con una réplica a puntillismo, creando formas a base de puntos de colores como lo hace el artista catalán. «Me emociona. Trato de pintar todos sus cuadros a tamaño real».

Luis y Beatriz forman parte del experimento 'Art Brut', una iniciativa de la Fundación Magdalena Moriche y el Instituto de la Juventud.

«Muchos no se creen que las fotos las haya hecho yo» Luis Jiménez | Participante en 'Art Brut'

Jean Dubuffet acuñó a mediados del siglo pasado este término para referirse a aquellas obras artísticas al margen de los límites de la cultura oficial. Dubuffet estudió, sobre todo, la expresión plástica de los discapacitados y de los marginados sociales. Andrés Lavado es técnico de Aexpainba y uno de los promotores de la idea. «Su filosofía se basa en que todos podemos contar algo a través del arte. No hace falta ser un entendido o conocer las técnicas básicas. Se concibe como una necesidad».

Con esa misma idea, el pasado verano juntaron durante la primera quincena de agosto en un albergue de Valencia de Alcántara a 15 jóvenes voluntarios de toda España con 25 chicos con inteligencia límite de Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche. Aprendieron fotografía, cine y pintura. Hubo talleres de mañana y tarde en grupos mixtos de trabajo. El arte, explica Andrés Lavado, fue el disolvente para que chicos tan distintos trabajaran de igual a igual. A los pocos días, recuerda, se vencen los prejuicios y las diferencias. Aprenden y experimentan a la vez.

Beatriz y Luis estuvieron hace unos días en el Centro Joven de la Paz para mostrar sus trabajos. «Si tenemos que aclarar más de una vez que son obras nuestras es porque lo hemos hecho bien», explican.

En fotografía, además de fotos de naturaleza y urbana, trabajaron el jumpology. El fotógrafo letón Philippe Halsman popularizó a finales de los años cuarenta los retratos con modelos saltando. Tuvieron tanto éxito que por su cámara pasaron gente como Albert Einstein, Richard Nixon, Marlon Brando, Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, Frank Sinatra o Cary Grant.

Los fotógrafos en formación de Aexpainba retrataron a sus compañeros de campamento inspirándose en Philippe Halsman. Han mantenido la atmósfera de los años veinte de la que partía el propio Halsman. «Conseguía posados muy naturales, sin la rigidez habitual y nosotros buscábamos eso también. Mostrar a gente divirtiéndose».

En dibujo y pintura trazaron con acuarelas, rotuladores acuarelables y témperas figuras para adornar tazas y camisetas de la asociación. En el taller de cine grabaron un corto. Escribieron su propio guión. Historia completa con sonido, iluminación y montaje.

La experiencia art brut arrancó hace tres veranos. Evolución bestial, explica Andrés. El primer año se fueron contentos por los resultados en la convivencia. Aprendieron a trabajar juntos. El segundo ya hubo resultados artísticos. El corto fue un éxito en las redes sociales. En el último, se trajeron de Valencia de Alcántara material con mucho nivel que ahora se puede ver en la sala del centro joven de Badajoz. Composiciones en blanco y negro, collages coloridos con doble figura o retratos singulares. «Es impresionante ver como adquieren las capacidades».