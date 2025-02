Míriam traduce a Viyuela

Míriam es intérprete de signos. Es tan buena que mejora los discursos de los protagonistas de los actos a los que acude como traductora. Míriam ... mueve sus manos y gesticula con tal intensidad y desenvoltura que exige al orador un esfuerzo para que su discurso sea más interesante que la expresividad de la intérprete. «Fue muy pesado y muy aburrido, tanto que el público atendía antes a la chica de los signos que a él. Traducía con tanta alma y tanta claridad que hasta quienes desconocemos los signos la entendíamos mejor a ella que al orador», he escuchado decir tras un trabajo de Míriam.

No sé si contrataría a Míriam para un acto en el que yo tuviera que hablar. Me exigiría aplicarme y hacerlo muy bien o acabaría borrándome del escenario. Mueve sus manos, compone figuras con ellas, sonríe, gesticula, arquea cejas, frunce el ceño... Es un tesoro de gestos impensados y es tanta su creatividad que asombra y es difícil quitar los ojos de su trabajo.

Descubrí a Míriam Gallardo en la presentación del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Intervenían el alcalde, la consejera, la directora del Gran Teatro y varios actores. Que su locuacidad sígnica destacara en los discursos de los políticos no llamó la atención, era lo normal. Pero que fuera capaz de ser tan divertida interpretando como Pepe Viyuela hablando no entraba en nuestros cálculos.

Era tal su maestría que los oradores acabaron hablando de ella y Míriam, en lugar de azorarse, seguía traduciendo las frases dedicadas a ella misma, lo cual es toda una prueba para una profesional. «Míriam es buenísima, Míriam es maravillosa», la alababan y ella movía las manos y se apoyaba en la boca y en el rostro para decir con signos lo que decían de ella con palabras.

El ritmo, la pasión y la profesionalidad de Míriam me recordaron un concierto de homenaje a Los Secretos en el Wizink Center con Rozalén cantando 'Agárrate a mí, María' y a su lado, una intérprete de signos bailando al tiempo que traducía y contagiaba su ritmo y su lenguaje optimista a miles de espectadores.

No sé interpretar signos, no conozco ni uno. De traductor hice una vez en Libramont, un pueblecito de la Bélgica francófona. En la feria de muestras del pueblo, José Maril, presidente de la Semana Verde de Silleda (Pontevedra), me pidió que tradujera su discurso agrícola ante la prensa comunitaria que asistía a su rueda de prensa. Pero fue una traducción con trampa. «Yo diré dos o tres frases de cortesía y luego tú ya traduces al francés lo que te parezca, que ya sabes bien lo que tienes que decir sobre la agricultura y la ganadería de Galicia», me detalló su plan.

Dicho y hecho: Maril habló menos de un minuto y yo me explayé traduciendo su micromensaje hasta convertirlo en un discurso de 15 minutos. Los corresponsales españoles alucinaban. ¿Cómo era posible una traducción tan libre o, más bien, libertina? Alguno se enfadó y José Maril quiso contratarme para su feria. Pero mi vocación no era la de traductor ni la de charlatán.

Yo creo que las traducciones de Míriam al lenguaje de los signos y los gestos dulcifican las expresiones, eliminan la tensión que habita en algunas frases y relativizan los ataques. No es lo mismo cualquier concejal de la oposición diciendo que el equipo de gobierno de su pueblo está formado por un hatajo de sinvergüenzas y malhechores que Míriam traduciendo eso con su gracia y su rigor. Si las tonterías que dicen los políticos se las pasaran a Míriam para que ella las interpretara con signos, la convivencia sería más fácil y la vida más dulce y divertida.