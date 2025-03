Ya no miramos las musarañas

El domingo pasado, aproveché el tiempo: leí 18 periódicos atrasados, vi tres capítulos de tres series imprescindibles y empecé dos libros. Además, dediqué, según me ... informa una aplicación, 116 minutos al teléfono móvil. Es decir, no perdí nada el tiempo y, como hacía muchísimo calor, no salí a pasear, una actividad en la cual tampoco pierdo el tiempo pues, mientras camino, escucho un podcast bien sobre historia, bien sobre la actualidad.

Hace años que desterré de mi vida los conceptos mirar las musarañas y tumbarme a la bartola. La siesta, que antes hacía siempre en verano, procuro evitarla porque a esa hora debo ver algún vídeo pendiente en Youtube, acabar un documental o leer los artículos de varias newsletter de prensa. La siesta se ha convertido en un acto de rebeldía contra el agobio, en un ejercicio de resistencia frente a la angustia de estar al día. Estamos siempre disponibles, siempre conectados, siempre al día... Hace 50 años, estar al día y ser moderno era beber café, leer un periódico en papel, escuchar música clásica, disfrutar sin prisas de una buena novela y estar con tu pareja o tu familia. Hoy, lo guay es beber y comer productos naturales sin hidratos de carbono, azúcar ni grasas, escuchar podcasts, ver el último estreno de Netflix, saber los últimos trucos de Tik-tok, subir todo a Instagram y luego irnos a yoga para relajarnos tras tanto estrés, que el estrés es malo y una fuente de todos los males de la que somos incapaces de dejar de beber. Yendo al trabajo, vamos consultando correos y respondiendo a wasaps que arden en nuestro bolsillo y nos parece que o los respondemos o el mundo se acabará. Caminamos desarrollando un sexto sentido que nos impide chocar contra los demás viandantes, aunque vayamos embebidos en el móvil. El rato del ascensor, lo dedicamos a consultar las últimas noticias y esperando el café en el bar, aprovechamos para escuchar un audio y enviar otro. Es verdad que, a veces, nos imponemos una desconexión digital de un par de horas, pero a costa de volvernos locos cuando regresamos al mundo digital y tenemos tantas tareas pendientes que no damos más de nosotros. ¿Un rato de tiempo libre? Vale, aprovechémoslo para leer noticias, ver series, consultar tuits... Hay que estar al día o una noche profunda se abatirá sobre nosotros. Todo esto ya tiene un nombre, se llama FOMO (fear of missing out), que en traducción libre sería algo así como el miedo a perderse planes y novedades, el pánico a quedarse fuera de juego. A tanto ha llegado la cosa que un estudio de 2019, el último año antes de la pandemia, reveló que, en España, el 75% de los jóvenes de entre 15 y 29 años preferían dedicar su tiempo libre a redes sociales, chats e Internet frente a un 23% que prefería salir de noche a bailar y beber. ¿Quién nos iba a decir hace nada que el teléfono derrotaría al botellón? Más datos: según el Instituto Nacional de Estadística, los hombres y las mujeres habían perdido, hace de esto ya diez años, media hora diaria de vida social y diversión. Si se repitiera esta encuesta hoy, la cifra se multiplicaría fácilmente por tres. El objetivo de este verano tiene que ser volver a ser dueños y señores de nuestro tiempo y olvidarnos de ser eficientes y perfectos porque es una trampa, nunca lo seremos del todo: siempre habrá un wasap que responder, un tuit que leer, un audio que escuchar, un vídeo que ver. No lo dejemos para septiembre, este verano tenemos que recuperar el arte de no hacer nada y no busquen en el teléfono una aplicación para eso porque aún no se ha inventado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión