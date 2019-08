Los hombres miran a las mujeres. Y las mujeres a los hombres. Quiero decir que son miradas especiales, no como las que podemos realizar a un árbol o a una gaviota. Esto lo compruebo especialmente en la calle. A veces me sorprende la belleza de un rostro juvenil y miro. Otras veces es la figura bien proporcionada de una mujer madura, y miro. También, si me cruzo con una señora mayor, miro porque me han llamado la atención sus ojos azules y lo bien que lleva conjuntado su bolso con un precioso traje que le sienta estupendamente. Y en ocasiones -pocas, ay de mí-, también me miran. Y ocurre que si me está mirando alguna mujer y en ese momento yo la miro, suele desviar la mirada. Supongo que no por timidez, sino por esa educación patriarcal de siglos que ha impuesto una regla no escrita: que no es discreto ni prudente que una mujer mire directamente a un hombre y menos desconocido. Pero nos miramos.

No sé cómo son mis miradas. Ni cómo son las miradas de los demás hombres, y cómo son las de las mujeres. No soy capaz de analizarlas ni de calificarlas. No sé si en ellas hay curiosidad, instinto o incluso algo de lascivia; ignoro si son producto de una especie de admiración estética o simplemente de la atracción entre sexos contrarios. O un poco de todo. Tampoco sé si al mirar molesto o agrado, intimido o trasmito naturalidad y empatía. Supongo que esta cuestión ya se habrá abordado por los psicólogos; con toda seguridad habrá decenas de trabajos y estudios que analicen este aspecto de nuestras relaciones callejeras. Pero nos miramos.

Y tampoco tengo demasiado claro si en algunas ocasiones debo mirar, o abstenerme. Porque no es lo mismo, ya lo saben ustedes, ver que mirar. En cierta ocasión escribí que no tenía claro qué hacer ante los escotes que el tópico califica de generosos (y algunos muy generosos, pues casi lo dan todo): ¿se debe o no mirar? Pues si se mira -con mayor o menor deleite-, pudiera alguna de las oferentes afearte tu liviandad y endosarte el feo sambenito de machista y ponerte rojo de vergüenza. Y si no se mira -reflexionaba ingenuamente- se comete un doble pecado, siendo el primero de omisión, por no admirar, y aun gozar, de lo que la Naturaleza depara a la vista, y el segundo de falta de solidaridad, pues es como desairar a aquella que, probablemente, ofrece su belleza para que se admire.

Sin embargo, abundan los que, cuando tiene ante sí una dama de escotado vestido, optan por un ciniquillo mirar sin mirar, haciendo como que no ven lo que es tan evidente y en este disimulo se andan, turbándose y reprimiéndose al mismo tiempo. No obstante, conozco algunos artistas del medio ver y del cuasi ojear que podrían dar lecciones de astucia a diplomáticos avezados de muchas naciones.

A lo mejor estas cosas hoy no me hubiera atrevido a escribirlas. Pero mirar, nos miramos.