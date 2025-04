La ministra Sira Rego critica los recortes en la gratuidad del comedor escolar en Extremadura

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado los recortes producidos en la gratuidad del servicio de comedor escolar en la región ... en el marco del real decreto de alimentación saludable en comedores escolares que se quiere aprobar y en el que están trabajando varios ministerios, liderados por el de Derechos Sociales, informa Europa Press.

«Es fundamental ir adquiriendo buenos hábitos nutricionales, forma parte de nuestra cultura, también de la capacidad que tenemos de estar bien informados y de tener buenas pautas basadas siempre en evidencias científicas», ha declarado la ministra.

Al ser preguntada sobre la repercusión que esta medida puede tener en el precio del comedor escolar para las familias, ha asegurado que el Estado siempre tiene la parte financiera «muy presente» en cualquier tipo de acción que presenta, pero ha pedido también «colaboración por parte de las comunidades autónomas».

Rego ha criticado que la Junta de Andalucía haya devuelto los recursos del Estado para financiar educación pública universal de 0 a 3 años o el «cierre de hasta 2.500 plazas de comedores escolares» en Extremadura, en referencia supuestamente a las plazas que este curso no son gratuitas, puesto que la Junta ha recuperado el criterio de renta para ser becado, porque lo cierto es que no se han cerrado plazas de comedor en la región, sino todo lo contrario. Este curso, con alrededor de 17.000, hay más plazas de comedor que el pasado.

No obstante, el recorte en la gratuidad es un «problema» para la ministra. «De nada sirve que desde el Gobierno estemos articulando políticas que amplían derechos y, sobre todo, en elementos que no tienen que ver estrictamente solo con la educación formal, sino con elementos complementarios, y luego las comunidades autónomas no colaboran», ha advertido.