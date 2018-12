Los 8 millones que la Fundación Maimona ha invertido tienen un impacto social de 20 millones Algunos de los asistentes al acto de presentación del estudio de impacto de la Fundación Maimona. / L. POVES Es una de las conclusiones del informe sobre la huella que deja la acción de esta entidad en la localidad L. POVES / A. MAGRO LOS SANTOS DE MAIMONA. Lunes, 3 diciembre 2018, 08:07

Al patrono fundador de Fundación Maimona, Diego Hidalgo Schnur, se le veía feliz en el acto de presentación del impacto que sobre la sociedad santeña habían tenido estos 18 años de la Fundación. Estaba satisfecho porque su siembra del año 2000, con su generosa aportación económica para que la Fundación echara a andar, ha dado su fruto «haciendo felices a muchas gentes de Los Santos -dijo en su intervención- porque no es que yo sea generoso, he recibido de Los Santos, el pueblo donde nacieron mis mayores, mucho más de lo que he dado».

La Fundación Maimona ha cumplido 18 años. Desde su creación, en 2000, ha colaborado con el desarrollo local apoyando el emprendimiento y la innovación empresarial y social, no solo en Los Santos de Maimona, sino en toda Extremadura. La Fundación considera que era el momento de rendir cuentas a la comunidad a la que sirve; ya no solo a nivel económico, y también ha querido dar a conocer cuál ha sido su impacto social en la comunidad, la santeña principalmente.

El viernes la Fundación Maimona presentó ese estudio sobre su impacto social, elaborado por una de las organizaciones sociales con más experiencia en este tipo de análisis, la Fundación Tomillo, concretamente el equipo de Medición de Impactos de su Centro de Estudios Económicos. En el estudio se ha comparado la inversión anual en 2017 -año de referencia- con el impacto social generado durante ese año en términos monetarios, incluyendo las actividades más representativas de la entidad: aquellas vinculadas al desarrollo económico y empresarial, así como las actividades de desarrollo comunitario.

Alejandro Hernández Renner: «El objetivo de la Fundación ha sido ayudar a imaginar y construir una sociedad mejor»

Retorno económico y social

El responsable de ese equipo, Marcelo Segales, destaca como conclusión principal que por cada euro invertido por la Fundación Maimona, el retorno a la sociedad de dicha inversión ha sido de 2,48 euros. De tal forma que si la inversión directa de la Fundación Maimona en estos 18 años ha sido superior a 8 millones, el impacto económico y social ascendería a más de 20 millones. El 40% de este valor -según el estudio- ha repercutido sobre la mejora del nivel de vida y su satisfacción vital de los usuarios y la comunidad; los ingresos generados por empresarios y emprendedores han representado el 24%; el asesoramiento, la formación y la mejora de las competencias suman el 16% del total del impacto de la entidad, mientras que el impacto en la reducción del gasto público (en prestaciones por desempleo) y el incremento de cotizaciones e impuestos representa el 9% del total. Otros impactos representan el 11% del total. Geográficamente, casi cuatro de cada cinco euros del impacto repercutieron en Los Santos de Maimona.

«Pero estas cifras, que son muy relevantes, no nos deben distraer de lo más importante, que es que entre todos hemos construido un pueblo y una región mejores, y que en este camino debemos seguir cooperando», indicó el director gerente de la Fundación, Alejandro Hernández Renner, que también destacó que el objetivo principal de la Fundación Maimona ha sido ayudar «a imaginar y construir» una sociedad mejor. «Para la Fundación Maimona -dijo- los protagonistas son las personas que hacen cosas que son buenas para ellas y para los demás, a estas personas, empresas y asociaciones emprendedoras debemos nuestro reconocimiento, nosotros solo cumplimos con nuestra función de apoyarles en cambiar el mundo a mejor», aseguró.

En este día tan importante para la Fundación Maimona no faltó la presencia de su patrono fundador, Diego Hidalgo Schnur, que explicó cómo en 2000 decidió hacer una fundación para Los Santos que fuera sostenible en el tiempo, que fuera transparente y que tuviera impacto, «estamos muy orgullosos de haberlo conseguido», dijo refiriéndose a los datos que arroja este estudio y que, según él, «es algo muy difícil de conseguir para cualquier empresa, más si es una empresa social». Diego Hidalgo también se refirió al 'gran binomio' que para la Fundación han supuesto Alejandro Hernández y Olga Galea -a quien se le rindió un emotivo reconocimiento pues tras 18 años ha decidido cambiar de profesión-, «los logros de Fundación Maimona no hubieran sido posible sin ellos y la generosidad enorme de todos los miembros de su Patronato».

La máxima preocupación del Patronato, el equipo técnico y el resto de voluntarios que colaboran con esta entidad ha sido, en palabras del propio Alejandro Hernández, cumplir con su deber, «realizar lo mejor posible nuestro trabajo a favor de las personas emprendedoras e innovadoras, teniendo siempre en cuenta la justicia social y el desarrollo económico y cultural» en Los Santos de Maimona y Extremadura. Sus prioridades desde el inicio han sido la transparencia (con cuentas auditadas, actividades y ayudas publicadas), la participación (a través de su Consejo Social y proyectos de voluntariado económico y social) y el impacto real, positivo y sostenible en todos los ámbitos. Al acto asistió el alcalde de Los Santos, Manuel Lavado, y la directora general de Empresa y Competitividad, Ana Vega.