Millones de bombillas

Hace unos días, asistí al encendido de la iluminación navideña en Cáceres. Estuve en la plaza Mayor y a las ocho en punto se encendió un gran cucurucho invertido que pasaba por árbol de Navidad y, que francamente, quedaba bonito con unos colores dorados muy aparentes. El resto de la iluminación de las calles y avenidas tardó un rato en alumbrar porque el procedimiento de encendido era un tanto rudimentario: dos operarios iban en una furgoneta con grúa recorriendo las calles, abriendo unas cajas y accionando las llaves de la luz sector por sector. Pero esa es la anécdota, lo importante es que, en media hora, la ciudad resplandecía y un millón de puntos de luz convertían sus arterias principales en una sinfonía de brillo y color.

Está bonita Cáceres iluminada y ha sido una empresa extremeña, concretamente de Pizarro, Iluminaciones Henry, la que ha diseñado y montado las luces. Con tanto brillo, los ciudadanos salen a la calle con más ganas y, se supone, compran con generosidad, que de eso se trata, de ilusionarse con las compras, con las luces, con la gente.

La empresa más fuerte en el sector del alumbrado festivo es Iluminaciones Ximénez de Puente Genil (Córdoba). Sus luces alegran la Navidad en Nueva York, Moscú, Dubái, Londres, Sidney, Bogotá, Oslo, Bruselas, Madrid o Chicago. Además de la Navidad, iluminan los Carnavales, el Ramadán y exóticos festejos en la India. Esta Navidad colocarán 70 millones de puntos de luz. Ximénez ha derrotado a la competencia china, pero en Pizarro (Campo Lugar) resiste la competencia extremeña desde que en 2002 se creara Iluminaciones Henry.

Si Cáceres está bonita con el millón de luces de Henry, imagínense cómo está Madrid con siete millones de puntos de luz. Aunque el récord mundial de led por ciudadano lo tiene Vigo, donde sus 300.000 habitantes están asombrados con los nueve millones y medio de puntos de luz que ha colocado su alcalde, Abel Caballero, que fue Ministro de Transportes con Felipe González allá por 1987.

El centro de Vigo es grande, pero no crean que tanto pues un tercio de la población vive en parroquias y aldeas rurales del municipio. Así que imagínense lo que supone en un espacio algo más grande que Badajoz, casi 10 millones de luces. El asombro que producen es tan grande que el pasado puente los hoteles vigueses estaban llenos, algo que no sucedía hasta ahora en estas fechas en esa ciudad. Los turistas no quieren perderse cualquier novedad y la iluminación navideña de Vigo se ha convertido en un atractivo para los viajeros, que pueden asombrarse, yendo a pie o en el BusNadal, ante la iluminación de 307 calles, 13 fachadas, siete mercados y un árbol de 31 metros. Este despliegue ha costado 825.000 euros, pero el primer fin de semana, según cálculos municipales, el lleno en los hoteles y en las calles ya generó una cantidad superior.

Otros destinos importantes para quienes gustan del alumbrado navideño son Barcelona con sus 100 kilómetros de luces, Madrid, que ya hemos dicho que ha encendido 7 millones de 'bombillas', Torrejón de Ardoz, con tres millones, Granada, con un árbol de Navidad iluminado de 55 metros de altura, el más elevado de Europa, o Málaga, con 4 millones de luces.

Esta orgía de brillo ha convertido las luces de Navidad en un atractivo capaz de mover a miles de turistas. En las marquesinas de autobús extremeñas se pueden ver estos días carteles anunciando excursiones a tres lugares: Madrid, Lisboa y Elvas. En los tres casos, el motivo del viaje es admirar la iluminación navideña, millones de luces para llevarnos al cielo, o sea, la última moda en felicidad.