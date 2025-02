El milano real alza el vuelo en Extremadura

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 9 de junio 2022, 13:44 | Actualizado 15:06h. Comenta Compartir

Extremadura, una región que es un referente ornitológico a escala nacional, europea y también mundial para algunas aves, lucha por impedir que algunas especies en peligro de extinción desaparezcan del todo. Y el milano real es una de las que está en estos momentos en el punto de mira. Con el objetivo de reducir las amenazas a las que está expuesta y tratar de recuperar su vuelo sobre los cielos extremeños en particular y el sudoeste de España en general, la región participa en un proyecto para reintroducir esta especie y reforzar su escasa población.

Se trata del programa Life Eurokite, a través del que Extremadura liberará 30 ejemplares de milano real de aquí a final de año. La primera acción dentro de esta iniciativa se llevará a cabo este mes de junio en el municipio pacense de Valencia del Mombuey, donde se procederá a la liberación del primer grupo de 15 milanos reales. «Es una de las acciones más importantes y decisivas para este proyecto», indican desde la organización AMUS (Acción por el Mundo Salvaje), que es una de las entidades implicadas en el desarrollo de esta iniciativa, junto a la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

Las aves serán liberadas mediante la técnica de cría campestre, método de liberación ampliamente utilizada con esta especie en otros proyectos. Así, permanecerán en las instalaciones de liberación unas tres semanas hasta su completo desarrollo y liberación.

La liberación se efectuará el próximo lunes y estará presidida por Olga García Garcia, consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Estos ejemplares serán los primeros de la treintena que se espera liberar a lo largo de este año. De este modo, el milano real desplegará de nuevo sus alas y alzará el vuelo en la región.

1.- AMUS dispone de una red de puntos de alimentación dirigido a necrófagas amenazadas entre las que se encuentra el milano real. 2.-El seguimiento con emisores GPS ha permitido conocer variables sobre los animales devueltos a la naturaleza. 3.- Ejemplar de milano real tras ser intervenido quirúrgicamente en el hospital de AMUS. HOY

En España se realizará un reforzamiento de la población con la liberación de aproximadamente cien aves procedentes de otras regiones europeas en varios años, «para contribuir a un futuro viable de una especie cuyo desplome poblacional es altamente preocupante».

Alarma

La situación de alarma ante el declive del milano real ha hecho que más de treinta países, de prácticamente toda el área de distribución mundial de la especie, se unan en torno al programa Life Eurokite.

«Por primera vez se plantean acciones en todas las zonas con presencia de la especie en una estrategia global que pone el acento en reducir las amenazas y en recuperar las poblaciones», manifiestan.

El milano real es una especie casi endémica de Europa y drásticamente afectada por actividades humanas. Se estima que la reducción de sus poblaciones europeas es de un 30% en las tres últimas décadas, siendo más acentuada en el sur de Europa. En este sentido, el proyecto LIFE Eurokite pretende de manera urgente reforzar estas poblaciones meridionales en el sudoeste de España con acciones de traslocación o reforzamiento con nuevos ejemplares, así como la reducción de las amenazas.

Los motivos de la reducción de las poblaciones de animales son variados. En el caso del milano influyen los tendidos eléctricos y los envenenamientos, tanto provocados como accidentales. Cabe recordar que el uso ilegal de productos para el control de especies predadoras en el medio rural es una práctica penada por ley, aunque las electrocuciones y los golpes con el cableado también contribuyen a la pérdida de ejemplares.

«Este proyecto se ha desarrollado con la colaboración de numerosas entidades y cuenta con el aval y apoyo de varias organizaciones y expertos en conservación y reintroducción del milano real tanto nacionales como internacionales, contando con el asesoramiento de la Royal Society for the Protection of Birds, entidad de reconocida experiencia en la reintroducción del milano real», explican desde AMUS.

De este modo se contribuye a reforzar la población de este tipo de aves en el sudoeste de España, acción desarrollada por AMUS y tiene como objetivo garantizar la viabilidad de las poblaciones de esta especie catalogada En Peligro de Extinción. «Es uno de los proyectos más ambiciosos planteados en los últimos tiempos con una especie amenazada», especifican.

Según recoge el Libro rojo de las aves en España, una publicación de SEO/Birdlife, Castilla y León, Navarra, Extremadura y Aragón engloban cerca del 90% de la población española del milano real. Y entre Castilla y León, Extremadura y Aragón albergan al 70% de los invernantes y los dormideros. SEO considera que «en Andalucía, Castilla La Mancha y sur de Extremadura, la especie debería ser considerada en peligro crítico, por la notable tendencia a la baja de sus poblaciones».