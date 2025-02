El milagro de Almendralejo

Era domingo, 29 de septiembre de 2002, y a las siete de la mañana salí de Cáceres camino de Almendralejo. A las ocho en punto ... me recibiría Manuel Nevado Rey en su casa. Este cirujano traumatólogo se había convertido en una persona clave en la canonización del beato Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. «Soy muy madrugador. A las diez y media voy a salir con mi amigo Juan Díaz a ver sus olivares. Venga a las ocho, no me gusta conceder entrevistas, pero haré una excepción esta semana con usted y con la RAI».

En las manos del doctor Nevado se había obrado un milagro por intercesión del beato Josemaría y ese prodigio, certificado por dictámenes científicos de las universidades de Badajoz, Navarra y Roma, determinó que, el 20 de diciembre de 2001, el Papa aprobara el decreto que confirmaba el milagro y permitía la canonización de Escrivá de Balaguer. Veintidós años después, un cuadro del pintor brasileño Ricardo Kantowitz, titulado 'El milagro' y costeado por la prelatura del Opus Dei, se ha colocado, informa Gloria Casares, en la iglesia de la Purificación de Almendralejo, enfrente del Cristo de la Paz de Zambrano.

¿Pero quién era este médico extremeño que, con ironía, me dijo que Escrivá le había concedido el milagro como a otro le toca la Primitiva? Manuel Nevado había nacido en 1932 en Herrera de Alcántara (Cáceres). Su padre era aparcero en una finca del conde de Campo Alange y él estudió gracias a don Roberto, un maestro de su pueblo que lo animó. «Iba en burro a Valencia de Alcántara y de allí, en autobús, a Cáceres para examinarme por libre. Hice Medicina en Salamanca con beca y la especialidad en Santander, en el hospital de Valdecilla», contaba.

El primer rico al que operó en Almendralejo dijo que no lo hacía mal, pero que lo había tratado como a un pobre porque le había cobrado poco

Instalado en Almendralejo, operaba a los pobres y los ricos se iban a operar a Badajoz. «El primer rico que operé en Almendralejo dijo que el nuevo cirujano no operaba mal, pero que lo había tratado como a un pobre porque le había cobrado poco. El dinero no me ha llegado por la medicina, sino por la agricultura», confesaba orgulloso de sus 600 hectáreas de regadío entre Badajoz y Olivenza, donde había invertido todo lo que había ganado.

En los años 60, cuando los equipos de radiodiagnóstico eran de baja calidad, las fracturas se reducían con la llamada Bola de Siemens, un aparato portátil donde los médicos metían las manos sin protección. Por esta razón, en las manos del doctor Nevado aparecieron unas úlceras y acabó padeciendo una incurable radiodermitis crónica. «Los tratamientos no daban resultado porque la quemadura no estaba localizada y algunas células se convertían en radioactivas. De hecho dos compañeros médicos, Juan Enrique Anselmo y Julián Suero, tuvieron la misma enfermedad y murieron por la metástasis cancerosas», detallaba.

Pasaron 30 años y la enfermedad iba aumentando. Ya no podía operar y en una ocasión, estando en el Ministerio de Agricultura en Madrid, un ingeniero agrónomo, Luis Eugenio Bernardo Carrascal, reparó en sus manos, le entregó una estampa de Escrivá y le dijo: «Aunque no crea usted, rece».

«Yo era un creyente como todos. La religión era un rescoldo que queda ahí y uno se agarra a lo que sea para mantener una esperanza», razonaba. Así que rezó y en 15 días sus manos empezaron a mejorar. «Lo único que me aplicaba era un poco de Nivea. Lo cierto es que me curé». Manuel no lo relacionó con la estampa. «Cuando el ingeniero me llamó y se enteró de mi curación, fue cuando vino todo el lío». El lío acabó con Escrivá santificado y Manuel Nevado compartiendo cuadro con el santo en la Purificación de Almendralejo.