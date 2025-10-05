Más de mil personas participan en la primera peregrinación a Chandavila

El santuario Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en la localidad pacense de La Codosera, acogió ayer a más de millar de personas ... de España y Portugal, que participaron en la I Peregrinación Diocesana.

Sobre las 10.30 horas arrancó la jornada con el rezo de los siete dolores de la Virgen por la Vía Sacra, que dio paso a la eucaristía presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo. En la bienvenida, pidió oraciones por la paz para los pueblos de Palestina e Israel y en su homilía hizo referencia a Gaza y «a tantos países del mundo que sufren la guerra».

La colecta de esta celebración se destinará para la construcción de un centro de acogida de peregrinos. Además, la Diócesis fijará un día para fijar esta peregrinación en el calendario anual.

Con motivo de esta reunión se inauguraron las emisiones en directo vía YouTube, de tal forma que durante las 24 horas del día podrá verse la imagen de la Virgen de Chandavila y las celebraciones que se desarrollen en el santuario, en la explanada y en la capilla de las apariciones. Antes de final de año se presentará una película documental sobre las apariciones.