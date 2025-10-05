HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
Los fieles, en Chandavila. HOY

Más de mil personas participan en la primera peregrinación a Chandavila

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

El santuario Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en la localidad pacense de La Codosera, acogió ayer a más de millar de personas ... de España y Portugal, que participaron en la I Peregrinación Diocesana.

