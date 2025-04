Más de mil oliventinos son llamados a votar en Portugal

Este domingo en Portugal se celebran elecciones legislativas y hay extremeños con doble nacionalidad que van a votar o ya han votado por correo. Como ... Joaquín Fuentes, José Antonio González o Francisco Vega, por citar algunos. Son todos oliventinos, que de nuevo participan en la vida pública del país vecino al haber hoy elecciones legislativas. De estos comicios sale el primer ministro, igual que el año pasado varios de estos extremeños votaron para elegir al presidente de la República. No pueden votar en cambio en las locales (autárquicas, en las cuales se usan tres papeletas) y de cara a las europeas, que serán del 6 al 9 de junio, tendrán que elegir si votan como españoles o como portugueses.

De momento, Joaquín Mora, otro vecino de Olivenza, votó por correo la semana pasada en estas elecciones legislativas. Ha sido la primera vez que ha ejercido este derecho pese a que adquirió la doble nacionalidad hace cuatro años y el año pasado se eligió al presidente de la República. Ahora tiene 62 años, está jubilado y su voto contará en Portugal.

Allí, el primer ministro, el socialista Antonio Costa, ganó por mayoría absoluta en enero de 2022, pero está en funciones tras su dimisión en noviembre por unas adjudicaciones irregulares que implicaron a su jefe de gabinete. Las encuestas parecen igualadas entre el PS y la alianza de centro derecha que lidera Luis Montenegro, que busca arrebatar el poder a los socialistas.

Pero todos estos detalles no son precisamente tema de conversación en Olivenza, donde lo que aflora al explicar su doble nacionalidad son razones sentimentales. «Pertenecemos a dos pueblos que en la historia han estado a veces de espaldas y ahora nosotros somos el fruto de esos dos pueblos. Desde el punto de vista práctico, ahora si mis hijos la quisiesen lo tendrían más fácil», señalaba esta semana Joaquín Mora.

Votar es solo una de las aplicaciones prácticas de esta peculiaridad, aunque cree que, tras un primer 'boom', ya no hay tanta gente realizando el trámite de desdoblar su nacionalidad, entre otras razones porque ahora hay que tomar la iniciativa de manera individual y para ello hay que armarse de paciencia. En el caso de Mora, él fue de los últimos que la solicitó a través de la asociación Alem Guadiana, ya extinta, pero que estuvo activa once años haciendo de esta cuestión una de sus principales reivindicaciones más allá de difundir la cultura lusa, algo que considera que ya hacen colegios e instituciones de la localidad, por lo que han dado por finalizada su misión, explica Joaquín Fuentes, que estuvo al frente de Alem Guadiana.

«Siempre me he sentido portuguesa, pedí la nacionalidad por 'saudade', por nostalgia» Ana Márquez Profesora

De hecho, consiguieron gracias a un acuerdo con el Gobierno portugués en 2014, que para obtener la doble nacionalidad hay que haber nacido antes del 3 de octubre de 1981 en Olivenza, o bien ser hijo de una persona con esta condición.

La primera entrega de esas nacionalidades se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2014 y fue un momento cargado de simbolismo. Desde entonces, a todos ellos les llega el sobre para el voto por correo cuando hay elecciones.

Sin cifras

En Extremadura es difícil precisar cuánta gente hay con doble nacionalidad, pero sí se sabe que la mayoría está en Olivenza, población que vivió cinco siglos bajo dominio portugués, a partir del Tratado de Alcañices de 1297, y dos siglos bajo la corona española, desde 1801, por lo que la mayoría de sus ciudadanos tienen antepasados o familiares del país vecino y la cultura lusa está muy presente. La asociación Alem Guadiana desbrozó el camino ofreciéndose a gestionar los trámites incluso con gente nacida después de 1981 pero que pudiera demostrar antepasados portugueses; o incluso entre aquellos en los que en su DNI no pusiera 'nacido en Olivenza' sino en Badajoz porque en su día lo registraron así.

A tener en cuenta ¿Qué se vota? Hoy, 10 de marzo hay elecciones legislativas en Portugal para elegir al primer ministro.

¿Por qué hay extremeños que votan? Porque tienen doble nacionalidad. Se calcula que hay en torno a 1.300, de los que más de 1.000 son vecinos de Olivenza. El resto suelen ser hijos de matrimonios mixtos. Pueden votar también en las elecciones a presidente de la República, pero no en las locales. En las elecciones europeas deben elegir si votan en España o Portugal.

¿Qué requisitos hay que cumplir para tener también la nacionalidad portuguesa? Alguno de estos cuatro: ser natural de Olivenza y nacido antes del 3 de octubre de 1981; ser natural de Olivenza e hijo de oliventino con nacionalidad portuguesa; ser natural de Olivenza y que el progenitor/a haya adquirido la nacionalidad portuguesa; no ser natural de Olivenza y que uno de sus ascendientes hasta segundo grado sí lo sea.

En el caso de muchos pueblos de La Raya también es frecuente la doble nacionalidad porque el cónyuge es del país vecino. Los hijos de estos matrimonios mixtos también pueden obtener esta doble ciudadanía y de hecho muchos han participado en la elecciones de este domingo.

Este diario ha consultado a las embajadas de España en Portugal y de Portugal en España sobre ciudadanos con doble nacionalidad y no ha obtenido respuesta.

No sigue la política, no votará

Ana Márquez, nacida en 1980, profesora de inglés y también de portugués, muy ligada a la cultura lusa a través del grupo Acetre, al que perteneció 18 años, fue de las primeras en pedir la doble nacionalidad.

«Lo mío –relata esta oliventina– es una cuestión emocional. Siempre me he sentido en parte portuguesa, una nacionalidad que pedí por 'saudade', por nostalgia. Mis abuelos hablaban portugués entre ellos y en un futuro la pediré para mis hijos, que ahora tienen 2, 7 y 9 años». Lo que en su caso no hará es votar el 10 de marzo por una cuestión de responsabilidad, ya que no sigue muy de cerca la política en Portugal.

En aquella primera oleada de petición de doble nacionalidad esta les fue concedida a ochenta vecinos de Olivenza. Tres años después, en 2017, ya eran quinientos y más de doscientos en lista de espera. Hoy día la cifra de oliventinos que tiene documento nacional de identidad español y también 'cartão de cidadão' es imprecisa. Oscila entre los mil y los mil trescientos, aunque otras fuentes hablan de casi dos mil.

Otro que ha votado por correo es Roberto Maestre, que logró su carné de portugués durante la pandemia después de dos años de espera. Tiene 39 años, se dedica a la climatización y en cuanto pueda hará el trámite para su hijo, que ahora tiene 11. Este oliventino dio el paso por una cuestión sentimental, pero también práctica, de oportunidades. «Somos herederos de Portugal, allí están nuestros antepasados y compartimos cultura, gastronomía y cercanía. Pero es que si analizas los pros y contras, contras no hay. Ser portugués de facto te permite aprovechar convenios empresariales o laborales, por ejemplo con países como Brasil, Angola, Mozambique, Macao y otros lusófonos igual que España los tiene con Iberoamérica, y no es excluyente», explica.

«Hay cosas que nos afectan»

Por su parte, en casa de Francisco Vega se hablaba portugués porque su bisabuela era de este país. Él tiene ahora 37 años y, igual que sus padres y hermanos, también ha votado ya a las legislativas de este domingo en Portugal. No esconde el sentido de la única papeleta que va en el sobre. Su voto es para Pedro Nuno Santos, candidato del Partido Socialista.

Él sí sigue la actualidad política del otro país por varios medios. «Hay cosas que se deciden en Portugal que nos afectarían a los extremeños, como el AVE Madrid-Lisboa pasando por Extremadura, o convenios con el puerto de Sines, pero sobre todo hay que saber que entre unos candidatos y otros la mirada internacional no es siempre la misma. En realidad ninguno nombra a mi pueblo, más allá de los extremistas (el partido ultraderechista Chega, en ascenso), que entre sus intereses estaría recuperar Olivenza para Portugal. El caso es que es posible que tengan la llave», expone este extremeño que siempre lleva encima sus dos carnés de identidad.

Para José Antonio González Carrillo, publicista que trabaja en ambos países, en Portugal hay mayor diversidad de partidos, aunque igual que en España existen dos hegemónicos. Igual que el resto de sus vecinos, ve razones sentimentales y racionales a la hora de pedir la doble nacionalidad, y como escritor autor de diez libros relacionados con su localidad tiene documentada esta relación. No en vano, una de sus obras es 'La herencia portuguesa en las cofradías de Olivenza'.

«Yo pedí la doble nacionalidad por sentimiento, me siento igual de español que portugués y esto es un privilegio que tenemos porque enraizamos con nuestros antepasados, pero también –admite– que para los empresarios tener la doble nacionalidad puede servir de puente».

Según el Consejo de la Comunidades Portuguesas, que para España lo preside desde febrero Hilario Caixao, hay más de 100.000 portugueses que residen en España. De cara a las elecciones de hoy, la semana pasada hubo 988 portugueses que votar de manera presencial en los consulados de Barcelona (495), Madrid (387), Sevilla (56) y Vigo (50). Por correo se han entregado ya 27.000 sobres y faltan 13.500 por entregar. En Extremadura Portugal tiene un consulado en Badajoz, pero es honorario, por lo que los portugueses no pueden acudir a allí a votar, explica Caixao.