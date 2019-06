Miguel Ruiz, decano de los regidores tras 34 años al frente de Higuera la Real

Una vez jubilado Amador Álvarez, de Carrascalejo, los alcaldes extremeños tienen un nuevo decano. Se trata de Miguel Ruiz Martínez, que lleva 34 años al frente de Higuera la Real (2.800 vecinos, comarca de Sierra Suroeste). A sus 59 años va a iniciar su noveno mandato, todos ellos con mayoría absoluta y además holgada, ya que ha dirigido su pueblo siempre con ocho o nueve ediles de once que tiene su corporación.

Miguel Ruiz es ingeniero técnico agrícola, pero no le dio tiempo a ejercer la profesión porque el PSOE lo enroló en sus filas cuando tenía 25 años. «La verdad es que no tenía muchas ganas. Yo acababa de hacer la mili porque no podía pedir más prórrogas y el día que me dijeron que estaban haciendo las listas me quité del medio y me fui a comer con unos amigos a Elvas (Portugal). Al llegar por la noche me dijeron que ya se había hecho la lista y que iba de número dos. Por aquel entonces salió de alcalde un maestro que llevaba mucho tiempo pidiendo el traslado a Sevilla, así que en cuanto se lo dieron me dejó a mí de alcalde. Aquello fue en septiembre de 1985», recuerda.

Según Ruiz, que es secretario general de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), la política de entonces era muy diferente a la de ahora. «No había nada en los pueblos. Faltaba organizar en muchos casos el saneamiento y la mayoría de las calles eran de tierra. De servicios culturales entonces ni se hablaba», rememora quien en la actualidad cita el polígono industrial de su pueblo como el mejor logro que ha conseguido en más de tres décadas al frente de Higuera la Real.

«Estoy orgulloso porque allí trabajan unas 300 personas que son vecinos que no dependen de la agricultura o la ganadería, que son trabajos muy duros», dice quien el pasado 26 de mayo consiguió en su pueblo el 72,7 por ciento de los votos.